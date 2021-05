Libri in treno per il maggio dei libri a Palmanova

Doppio appuntamento online per il “Maggio dei libri” a Palmanova. Nell’ambito della rassegna nazionale, l’Amministrazione comunale della città stellata ha deciso di organizzare per l’8 e l’13 maggio due eventi che andranno in diretta online sul canale YouTube del Comune.



Sabato 8 maggio alle ore 10.30, “Libri in treno”, come la routine può essere generativa. Verrà approfondita l’esperienza di una giovane friulana, Alice Civai, amante dei libri e operatrice culturale per la Fondazione Dalmine, nonchè già studente del Liceo Einstein di Cervignano del Friuli. Grazie alla sua passione per la lettura e con originale creatività, Alice ha ideato un blog intitolato “Libri in Treno” che ha suscitato l’attenzione di Anna Dazzan, giornalista freelance e collaboratrice del Messaggero Veneto e di altre testate locali.



Proprio loro dialogheranno di libri e di treni e di come “il tempo di percorrenza del viaggio è il modo per muoversi agilmente tra i libri letti, seguendo un unico criterio: la lunghezza del testo”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di 15 classi dell’ISIS Bassa Friulana, in particolare dell’Istituto Einaudi-Mattei di Palmanova, ma sarà visibile per tutti su Youtube e condiviso sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova.



Giovedì 13 maggio, ore 18.30, sarà la volta di “Johannes…e le non piccole storie”, come le storie possono nascere sui social. “È possibile riuscire a emozionare in 280 caratteri il pubblico di Twitter, un social che costringe di fatto a essere sintetici e concisi nel condividere fatti e notizie?”. Silvia Contarini, docente di letteratura italiana, Università degli studi di Udine e Stefano Catone, Casa editrice People, Milano, parleranno di come Johannes Bückler e il suo profilo su Twitter sono diventati celebri in tutta Italia per riuscire a condensare in soli 280 caratteri, emozioni e sentimenti, racconti di vittime di guerra, di mafia, di terrorismo, vittime di quell'odio sfociato poi nelle leggi razziali e nei campi di sterminio, storie di uomini, donne e bambini cui la storia ha marcato in maniera indelebile la pelle e le vicende personali. Sono previste letture di Rossana Di Tommaso con la collaborazione di Accademia Nuova Esperienza Teatrale di Palmanova.Adriana Danielis, vicesindaco e assessore comunale alla cultura: “L’amore per la lettura e la scrittura ci permette di creare nuovi mondi e contesti di comunicazione, linguaggi e vissuti, esperienze immersive che riescono ad amplificare la nostra vita, arricchendola di senso. Quest’anno abbiamo voluto quindi andare oltre alla classica forma espressiva del libro, ricercando nuove forme espressive, innovative e inusuali ma che mantengono uno stretto legame con la parola e la creatività”.Il “Maggio dei Libri” è un cartellone nazionale tematico promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituito con DPR 233/2007 e collegato al Ministero della Cultura, allo scopo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia all'estero. Quest’anno il tema è Amor…, per la celebrazione dell’anniversario dantesco.