Libri magici con l'iniziativa della Libreria Meister di San Daniele

Le librerie sono ancora chiuse e lo saranno almeno fino al 3 di aprile, data di scadenza del Dpcm che impone la chiusura delle attività commerciali e l'isolamento per l'intero Paese. La Libreria Meister di San Daniele ha pensato a un'iniziativa simpatica per permettere ai lettori di trascorrere il tempo a disposizione leggendo un libro. Confezionati a gruppi di due, i libri sono stati selezionati dal personale della libreria con invitanti pacchetti regalo. E' mistero, però, sui titoli contenuti nel pacco.

Ognuno potrà scegliere la confezione regalo che più lo ispira e farsi recapitare i libri a casa, a San Daniele ma non solo.

Sul sito della libreria le informazioni e i dettagli per scegliere il pacchetto e farselo recapitare a casa. Nella speranza di poter al più presto tornare in libreria e scegliere tra le novità e i classici le proprie letture.

