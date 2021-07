Libri selvatici a Campoformido

La strada dei libri passa da... parchi e giardini! Anche quest'anno, infatti, si rinnova il binomio lettura e natura, a Campoformido. Nel parco della Boschete Furlane sono in programma tre appuntamenti estivi dedicati ai più piccoli.



Esplorazioni tra libri e natura per bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie, a cura di 0432 associazione culturale.

Mercoledì 21 e 28 luglio appuntamento con Libri selvatici, mentre venerdì 6 agosto sarà la volta di Andar per alberi, racconti e laboratori per bambini e famiglie, cura di Damatrà Onlus

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria telefonando allo 0432 652083 o inviando una mail a biblioteca@comune.campoformido.ud.it.