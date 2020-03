Libri tattili, arteterapia per far crescere la sfera emotiva

La Sezione Ragazzi della Biblioteca “V. Joppi” propone nell’ambito di “Quante storie… Oplà!”, un nuovo ciclo di incontri denominati “Libri tattili” per creare libri gioco personalizzati, condotti dall’arte terapeuta Linda Cudicio.



L'arteterapia include l'insieme delle tecniche e delle metodologie che utilizzano le attività artistiche visuali come mezzi terapeutici, finalizzati alla crescita della persona nella sfera emotiva, affettiva e relazionale.



È dunque un intervento di mediazione non-verbale attraverso l'uso dei materiali artistici e si fonda sul presupposto che il processo creativo messo in atto nel fare arte produce benessere, salute e migliora la qualità della vita. Linda Cudicio è una professionista qualificata, al servizio dell’altro, con un formazione a metà tra l’artistico e il sociale. Opera in qualità di educatore di minori, adulti con disagio sociale e nel mondo della disabilità.



Gli incontri, a carattere laboratoriale, dedicati ai bambini dai 4 ai 10 anni si svolgeranno nelle Biblioteche di quartiere di Rizzi-San Domenico, Laipacco- San Gottardo, Cussignacco e Chiavris Paderno.Il prossimo appuntamento di un ciclo che continuerà fino al mese di maggio, con cadenza mensile, è in programma giovedì 12 marzo 2020, presso la Biblioteca “Laipacco-San Gottardo”, con inizio alle ore 17.00, previa iscrizione obbligatoria per un massimo di 12 partecipanti. Al termine di ogni incontro ogni bambino potrà conservare il suo elaborato libro-gioco.Per informazioni ed iscrizioni: Biblioteca “Laipacco-San Gottardo”, di Viale Forze Armate, 164 a Udine, tel. 0432 581945.La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 04321272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/