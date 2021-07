Lignano, aperte le iscrizioni al corso di scrittura creativa

Aperte le iscrizioni alla 21^ edizione del corso di scrittura creativa, organizzato dall'associazione culturale "Lignano nel Terzo Millennio" presieduta da Giorgio Ardito. Da lunedì 2 a venerdì 6 agosto all’Hotel President Lignano, una scuola di scrittura per approfondire le proprie competenze in campo letterario e affinare le capacità narrative. I corsi si svolgeranno al mattino dalle 10 alle 13 con lezioni e seminari tenuti da scrittori e giornalisti. Si inizierà lunedì 2 agosto con Alberto Garlini e “I promessi sposi, come nasce un romanzo”; martedì 3 agosto Angelo Floramo su “Romanzo e erranza"; mercoledì 4 agosto Roberto Cescon spiegherà “Il gesto poetico fra ritmo e rito"; giovedì 5 agosto Martina Delpiccolo su "L'incipit. Strategie di accensione della scrittura e del motore narrativo" e infine venerdì 6 agosto Alberto Garlini chiuderà il corso con un “Laboratorio sul romanzo”.



Lo stage, in collaborazione con il docente e coordinatore della scuola di scrittura Alberto Garlini, è finalizzato alla formazione dei partecipanti e alla stesura di un libro di racconti brevi ambientati a Lignano. Gli scritti migliori verranno selezionati e inseriti nel libro "Lignano: ti racconto - edizione 2022" pubblicato dalla casa editrice "La Nuova Base" nella primavera del prossimo anno. Gli autori dei racconti brevi del libro presenteranno inoltre lo scritto ad uno degli appuntamenti dell'edizione dell'estate 2022 degli "Incontri con l'autore e con il vino".Gli studenti del corso potranno consegnare entro marzo 2022 i loro manoscritti alla sede dell'associazione. Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alll’Associazione Lignano nel Terzo Millennio tel. 0431-422143, mail info@lignanonelterzomillennio.it. E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione direttamente dal sito: www.lignanonelterzomillennio.it.Per l’eventuale sistemazione in albergo dal 2 al 6 agosto 2021 contattare l’Hotel President Lignano telefono 0431/423932, mail: info@hotelpresidentlignano.com.Il Corso di Scrittura creativa è reso possibile grazie al Patrocinio e al sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Banca di Cividale e di numerosi operatori della località turistica. Tutti questi enti ed aziende contribuiscono alla realizzazione della manifestazione culturale "Incontri con l'autore e con il vino", giunta quest'anno alla ventitreesima edizione.