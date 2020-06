Lignano, ecco le letture Hemingway... alla fine

"Sarà il primo festival digitale, per il Comune di Lignano: non lo avevamo messo in preventivo, all’inizio dell’anno, ma abbiamo dovuto fare di necessità virtù in questo 2020 pandemico. La sicurezza dei cittadini e dei turisti è al primo posto, nelle settimane della fase 3 dopo il lungo lockdown. Subito dopo c’è il desiderio di confermare l’autorevolezza degli eventi culturali che caratterizzano l’impegno di Lignano Sabbiadoro: a cominciare dal Premio Hemingway e dai suoi protagonisti che, attraverso il cartellone degli incontri, da anni danno vita a un vero e proprio festival in coincidenza con l’avvio della stagione estiva", spiega Ada Iuri, Assessore alla Cultura della città così amata dal grande romanziere Ernest Hemingway, Lignano Sabbiadoro, da lui ribattezzata “la mia piccola Florida italiana”.

"Dal 25 al 27 giugno - osserva ancora Iuri - accoglieremo ospiti illustri sul sito (lignano.org) e sui social del Comune di Lignano Sabbiadoro, così come sul sito e i social del Premio Hemingway (premiohemingway.it) e della Fondazione Pordenonelegge: David Grossman, Samantha Cristoforetti, Alessandro Barbero e Guido Guidi si avvicenderanno in altrettanti incontri e li ritroveremo in una premiazione che quest’anno sarà fruibile a livello digitale, sabato 27 giugno alle 18.30. Il pubblico incontrerà così i vincitori in una dimensione che non sarà “tangibile” e in presenza, ma che avvicinerà i protagonisti, portandoli direttamente nelle case degli spettatori. Valore aggiunto di questa edizione del Premio sarà la promozione, dal web per spettatori di qualsiasi latitudine e quindi per una platea molto più vasta, della proposta culturale e turistica di Lignano Sabbiadoro. Immagini video delle spiagge e della città scorreranno ad ogni incontro, incrociandosi alle riflessioni dei dialoghi. Sarà l’edizione numero 36 del Premio che celebra il legame fra Lignano ed Ernest Hemingway. Nelle fasi di preparazione, quest’anno, un nemico subdolo ha sconvolto il mondo, facendo a lungo tacere le nostre voci. Per questo, insieme a Fondazione Pordenonelegge, abbiamo valutato di non abbassare il livello delle scelte dei vincitori, scegliendo una dimensione che potesse garantire la sicurezza della fruizione".

Anche quest’anno gli incontri con i vincitori del Premio Hemingway saranno integrati dalle “Letture”, affidate all’attore Massimo Somaglino: "E saranno - spiega ancora l’Assessore Iuri - analogamente al premo, quattro letture digitali riunite in altrettanti video, quattro momenti sul filo rosso tematico “Hemingway … alla fine” perché saranno proposte le pagine conclusive dei suoi grandi romanzi, fruibili online in orari diversi. Mercoledì 24 e sabato 27 giugno appuntamento alle 18.30 con letture dalle ultime pagine di “Addio alle armi” e “Di là dal fiume e tra gli alberi”, quest’ultima poco prima dello streaming della premiazione. Giovedì 25 e venerdì 26 giugno le letture accompagneranno i nostri “aperitivi” diurni, alle 12, con le pagine conclusive da “Fiesta” e “Il vecchio e il mare”. Sul piano digitale proseguiremo anche per gli “Incontri con l’Autore e con il vino”, curati come sempre dalla Associazione culturale Lignano nel Terzo Millennio. Perlomeno finchè non si diraderanno le incertezze sull’evoluzione della situazione generale: in questo caso potremmo pensare al recupero in presenza di alcuni incontri, nella seconda parte dell’estate. Cultura e spettacolo restano dunque fra le priorità del nostro impegno: la nostra preoccupazione per le conseguenze del virus è alta rispetto ai lavoratori dello spettacolo, che abbiamo sempre sostenuto con attenzione. Cercheremo di manifestare concretamente la nostra solidarietà ai musicisti, agli attori, alle donne e agli uomini di scena che hanno contribuito a fare di Lignano una città “on stage”, nota e apprezzata ovunque per la sua capacità di coniugare offerta turistica e culturale, insieme a un’offerta musicale di alta caratura, e di notevolissima capacità attrattiva".

Promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro, il Premio Hemingway trova il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, e la consolidata collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge. INFO: Segreteria del Premio: Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro tel. 0431 409160, fax 0431 722611 cultura@lignano.org