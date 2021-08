Lignano noir assegna il Premio Scerbanenco

La cerimonia di sabato è il momento più atteso per i tanti concorrenti che hanno partecipato al Premio intitolato al maestro del noir italiano e per il pubblico, curioso di sapere chi sarà il vincitore di questa settima edizione. L’attore Massimo Somaglino darà lettura dei racconti finalisti. La Giuria, che comprende, insieme a Cecilia Scerbanenco, il direttore editoriale de “Il Giallo Mondadori” Franco Forte, il prof. Elvio Guagnini, il giornalista Oscar d’Agostino, l’agente letterario Piergiorgio Nicolazzini e Nicoletta Talon, responsabile della Biblioteca di Lignano Sabbiadoro, ha decretato la terna dei vincitori. Fra i numerosi racconti pervenuti da tutta Italia sono stati selezionati i racconti “La tromba di Art”, autore Gabriele Veggetti, di Valsamoggia (BO); “Ma si può?” di Stefano Giulidori, di Milano, e “Vacanze sarde" della giovane Chiara Miscali, di Ardauli (OR). A questi autori la soddisfazione di vedere il proprio racconto pubblicato sul quotidiano Messaggero Veneto: ripercorrono così le orme di Scerbanenco, che divenne famoso con i racconti pubblicati sul Corriere della Sera.



Il vincitore, che verrà proclamato durante la cerimonia di sabato 28 agosto, riceverà anche un premio in denaro e la pubblicazione del testo all’interno della prestigiosa collana Il Giallo Mondadori. Per partecipare alla cerimonia occorre prenotare scrivendo a cinecitylignano@gmail.com



Il festival Lignano Noir è promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Lignano Sabbiadoro, è organizzato dalla Biblioteca Comunale, con la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco e il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini.