Lignano Pineta celebra il centenario delle nascita di Marcello D'Olivo

Lignano celebra il creatore del suo particolare impianto urbanistico, nell’anno del centenario della sua nascita.



E il primo atto di una serie di iniziative che caratterizzeranno i prossimi mesi, non poteva che partire dal PalaPineta, cuore culturale di quella Lignano Pineta che l'architetto Marcello D'Olivo ha immaginato come una grande chiocciola. Spunto geniale e lungimirante, un esempio di architettura organica ancora oggi a quasi settant’anni di distanza, studiata in diverse Università.

Era il 5 giugno del 1953 quando i trattori iniziarono a tracciare le strade curve della nuova città per le vacanze, così come pensata da un gruppo di imprenditori friulani che da poco avevano dato vita alla società Lignano Pineta e acquistato ettari ed ettari di pineta dal Conte Gaggia di Venezia e da Aristide Coin. A realizzare il loro progetto avevano chiamato un giovane architetto, portato alla ribalta dalla recente creazione del Villaggio del Fanciullo a Opicina.



E' in questo modo che la fama dell’architetto D'Olivo, si fonde con la storia e l’evoluzione di Lignano.



La sua inconfondibile figura, caratterizzata da pipa e cappello è diventata la scenografia – su progettazione grafica della designer Lucia Ardito - della rassegna degli “Incontri con l’Autore e con il Vino”, ospitata proprio al PalaPineta nel Parco del Mare fino al prossimo 9 settembre. Lignano Pineta celebrerà il genio friulano con altre due iniziative, una lungo “il treno” o asse commerciale disegnato da D’Olivo e l’altra all’interno dello spazio espositivo di Terrazza a Mare.