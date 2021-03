Lignano, riapre al pubblico la biblioteca comunale

È stata riaperta al pubblico la Biblioteca Comunale "Bruna Lizzi De Minicis" a seguito degli importanti lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’intero Centro Civico “Sandro Pertini” sito in Via Treviso, 2.

Le lavorazioni hanno previsto la sostituzione dell’intero impianto termico e di condizionamento, oltre alla coibentazione ed efficientamento energetico dell’edificio. Sono state inoltre ricavate due nuove sale, che verranno adibite in futuro all’allestimento di mostre e laboratori.



L'utenza potrà nuovamente accedere ai locali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 previo controllo della temperatura corporea da parte del personale incaricato (con temperatura superiore a 37.5° non si potrà entrare). L’utenza dovrà igienizzarsi le mani all’ingresso, essere dotata di mascherina che copra naso e bocca per tutta la durata della permanenza in Biblioteca e dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia all’interno sia all’esterno dei locali.



Per il servizio prestito libri si consiglia di effettuare la prenotazione; senza prenotazione l’ingresso sarà contingentato. In particolare per l’area consultazioni testi per adulti e ragazzi, sarà possibile accedere per un massimo di 3 persone per stanza e per massimo 15 minuti; per l’area bambini, le tre postazioni nelle quali è prevista la presenza di 2 bambini e 1 genitore, saranno accessibili per massimo 30 minuti. Per i documenti di ritorno dal prestito è prevista una quarantena di 7 giorni. Per i prestiti interbibliotecari la quarantena dei volumi è prevista nella Biblioteca in cui l’utente restituisce il libro.Per il servizio di sala studio tutte le postazioni sono state allestite in modo da rispettare la distanza di almeno 2 metri, con ogni posto a sedere identificato. L’accesso a queste sale è concesso solo attraverso prenotazione: la prenotazione si riferisce alla giornata e agli orari di apertura della Biblioteca ( 1 posto per 1 giorno). L’utente riceve conferma via mail in modo tale che possa presentare la ricevuta di prenotazione all'ingresso della Biblioteca (stampandola o mostrandola dallo smartphone). È possibile prenotare solo un accesso alla volta. Se un utente decide di abbandonare la postazione prima della fine dell’orario di apertura della Biblioteca, il suo posto non sarà cedibile ad altro utente (ciò per consentire la pulizia/igienizzazione delle postazioni prima di ogni altro nuovo utilizzo da parte degli utenti).Per il servizio di sala lettura, la sala può essere utilizzata anche senza prenotazione, ma esclusivamente a seguito della conferma da parte del personale della Biblioteca. Il tempo massimo di permanenza è di 1 ora per postazione. A seguire il personale provvederà alla sanificazione del posto. Le riviste o altri materiali potranno essere consultati esclusivamente indossando i guanti.Per il servizio di sala riunioni, in questa fase, la sala dispone di 25 posti a sedere, oltre ai relatori. Le sedute sono disposte in modo da mantenere le distanze previste da normativa vigente.Sono sospesi il servizio internet, visione dei dvd, distributore bevande, fotocopie.Ai fini della tracciabilità per l’emergenza da Covid-19, i tabulati con i nomi degli utenti che hanno avuto accesso alla sala di lettura e studio saranno conservati per 14 giorni.Eventi culturali e di formazione permanente resteranno fruibili online. Per i servizi per bambini, ragazzi e famiglie (attività di promozione della lettura, divulgative e formative) rimangono privilegiate la modalità in remoto e in digitale.Nelle parole dell’Assessore alla Cultura Ada Iuri: “È davvero una gioia poter assicurare agli utenti l’opportunità di accedere nuovamente ai locali del Centro Civico e della Biblioteca, rinnovati in maniera tanto egregia e funzionale. Seppur con tutte le limitazioni che, al momento, risultano necessarie al fine di contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, l’opportunità di potersi recare in un luogo che è stato negli ultimi 30 anni un importante punto di riferimento per la nostra comunità, fulcro culturale primario per tutti coloro che amano leggere e per la vita del territorio, non potrà che rinforzarci nell’animo ed aiutarci ad affrontare anche questo particolare periodo con una nuova speranza nel cuore.”Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha così commentato: “Sono molto soddisfatto delle lavorazioni effettuate. Si tratta di una riqualificazione importante, rientrante nel più ampio intervento di Project Financing per l’efficientamento energetico della località. Il rinnovamento del Centro Civico, parallelamente al riassetto del suo giardino tramite la piantumazione di nuovi alberi e siepi al fine di rendere anche tale porzione di spazio sempre più accogliente e funzionale, è un ulteriore tassello che si è concretizzato all’interno del restyling cittadino programmato in questi anni e che stiamo portando a termine per la località. A breve partiranno, infatti, anche le cantierizzazioni di opere fondamentali quali la riqualificazione di piazzetta Gregorutti, di via Lagunare e di Piazza Ursella che, assieme alle numerose altre lavorazioni già in essere o completate (come quelle relative alla viabilità cittadina o al Polisportivo Teghil), permetteranno di dare alla Città nuova linfa non solo sotto il profilo prettamente urbanistico ma anche sotto quello dell’offerta turistica complessiva.”Per ulteriori informazioni sui servizi attivi è possibile consultare il sito webhttp://www.lignano.org/il-comune/uffici/cultura-biblioteca/o contattare direttamente la Biblioteca al n. 0431409160 o via e-mail: biblio@lignano.org