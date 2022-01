Si incontrano alle 21 di ogni giovedì al Centro civico della loro città, quella Lignano che da quarant’anni raccontano attraverso la fotografia, universo straordinario e generoso che consegna alla collettività immagini che sono spesso memoria, ma ancora di più riflessione ed evoluzione.



Sabato 8 gennaio, invece, è un sabato e l’incontro dei soci del FotoCineClub di Lignano Sabbiadoro avverrà alle 18.30 alla Terrazza a Mare. Ci saranno anche le istituzioni, dal Sindaco della località, Luca Fanotto, all’assessore alla cultura, Ada Iuri, la cittadinanza e coloro che vorranno conoscere i motivi ispiratori del volume “Lignano… Vista da vicino”, centoquattro fotografie che mostrano i molti dettagli onnipresenti della città turistica friulana, che spesso sfuggono ai più, tanta è la velocità dell’estate in formato turistico.



"Ogni anno ci diamo un tema – racconta, presidente del FotoCineClub Lignano Sabbiadoro che riunisce una quarantina di appassionati – che sviluppiamo fino ad arrivare alla sintesi che poi diventa mostra urbana open air (le 104 fotografie sono già apprezzabili nell’asse centrale di Lignano sulle strutture espositive dedicate, ndr.) e anche volume cartaceo. Le nostre riunioni sono occasione di confronto costante, le abbiamo fatte anche durante la pandemia, ovviamente online. Quarant’anni sono un compleanno di tutto rispetto, in questi decenni abbiamo raccontato la città nelle sue forme meno appariscenti, ma non per questo meno significative, come la Lignano d’inverno, quella delle sale da cinema dal 1929 a oggi, e ancora i primi 60 anni del Comune, il faro…".Un traguardo che rende il giusto riconoscimento anche ai fondatori, ai soci e ai simpatizzanti. L’appuntamento di domani è particolarmente sentito dall’amministrazione comunale che, tramite l’assessorato alla cultura, mantiene vivo l’impegno affinché la comunità lignanese proceda in un percorso di valorizzazione continua della propria identità e delle proprie scelte.