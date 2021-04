Liminalità, a Cervignano nasce il Giardino dei diritti

La Rassegna di arte contemporanea Liminalità - Betwixt and Between riprende il suo percorso interrotto nell’ottobre 2020 subito dopo l’importante collettiva cervignanese Betwixt and Between, con due eventi, tra loro legati, che trovano collocazione nel Giardino della Biblioteca Civica Giuseppe Zigaina di Cervignano del Friuli.



Gli eventi fanno parte di un unico progetto, a tutti gli effetti di riqualificazione urbana. Il tema centrale della rassegna, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin, viene qui espresso attraverso il rapporto tra arte e dimensione urbana, dove le pratiche artistiche e dell’attivismo incontrano lo spazio fisico della città e definiscono momenti relazionali che coinvolgono luoghi e comunità.

Abbiamo chiesto a una delle curatrici, Orietta Masin, come è nata questa idea.

“Tutto nasce nel dicembre 2020 da un incontro con l’Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità del Comune di Cervignano, Alessia Zambon, e la responsabile della Biblioteca, Lucia Rosetti. Da loro nasce l’idea di proseguire la trasformazione esterna della Biblioteca Giuseppe Zigaina, iniziata nel 2020 con il grande intervento pittorico su una facciata realizzato dall’artista Mattia Campo Dall’Orto, con un nuovo progetto che comprendesse il giardino e l’area dell’auditorium”.



“Come ideatrice della rassegna di arte contemporanea, che dal 2004 ha sede principale a Cervignano, e come responsabile delle attività culturali del Circolo ARCI Cervignano, collaboro ormai da molti anni in eventi culturali con l’amministrazione comunale. Un rapporto di fiducia e di professionalità che anche in questo caso hanno portato alla condivisione e realizzazione delespresso attraverso un rapporto tra arte e dimensione urbana, dove le pratiche artistiche incontrano lo spazio fisico della città e definiscono momenti relazionali che coinvolgono luoghi e comunità”.“L’idea iniziale era di realizzare un. Un’idea che per alcuni mesi è stata discussa e sviluppata insieme anche alle altre realtà coinvolte nel progetto, che sono l’associazione, la cooperativae gli artisticon l’obiettivo di realizzare una trasformazione ambientale e culturale tramite la progettazione estetica formale ispirata da una comune visione etica e politica. Le azioni progettate e attuate, infatti, vogliono, attenta al rapporto con il paesaggio circostante in uno scambio di risorse che. In quest’ottica, l’inaugurazione del giardino è preceduta, l’8 aprile, dalla performancein cui l’artista installa dei ‘giardini evolutivi’, cioè delle piccole zone dove alcune specie selezionate insieme a biologi e botanici possono crescere in autonomia”.“La liminalità, tematica su cui ruota l’intera rassegna, è il luogo di legittimazione dei desideri, delle ipotesi e delle possibilità per il cambiamento., di pratiche che sono modi di fare/di pensare, di dire, collettivi (i rituali di gruppo), che dialogano con lo spazio urbano e che interagiscono con il pubblico. E se, così lo sono anche i diritti umani. Società civile, Ong ed esperti si battono giorno dopo giorno per, contro le violenze sulle donne, per i diritti della comunità Lgbtq. Una lotta per denunciare le realtà dove avvengono le peggiori violazioni dei diritti umani e dove milioni di bambini sono oggi colpiti da guerre e conflitti armati. Il nuovo giardino della Biblioteca chiamatoche, come dichiara l’Assessora alla Cultura, "è da sempre una città aperta: lo è perchéa favore delle uguaglianze e contro le discriminazioni. Oggi, nel suo cuore culturale, nasce il Giardino di Diritti, un luogo dove rivendichiamo a gran voce che questi diritti necessari ed urgenti non restino riservati ad alcuni ma spettino definitivamente a tutti. La nostra ‘semina’ proseguirà e, e lottano ancora, per conquistarli, per sé e per il progresso comune."“I prossimi mesi per noi saranno davvero molto intensi. Se come Circolo Arci Cervignano riprenderemo gli incontri con l’autore, insieme a Eva Comuzzi, co-curatrice della rassegna, proseguiremo Liminalità con gli ultimi eventi che sono rimasti in standby per poi iniziare con la. Un progetto in partenariato con il Comune di Cervignano e altri enti pubblici e privati, che ha ottenuto di recente il finanziamento della Regione FVG”.

La performance Performative Habitats #3 di Egle Oddo anticipa di due giorni l’evento principale fissato per sabato 10 aprile, alle ore 11, con cui si aprirà al pubblico il nuovo giardino della Biblioteca chiamato Il giardino dei diritti.