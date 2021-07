Linda Simeone al Duino&Book Storie di Angeli

Prosegue mercoledì 14 luglio "Duino&Book Storie di Angeli", rassegna che vedrà tra luglio e agosto ben 44 eventi tra lettura, prosa spettacolo animazione cultura storia sport ed enogastronomia.



Il programma della quattordicesima giornata del Festival "Duino&Book Storie di Angeli" prevede la presentazione del libro "Cento Metri. Racconti lunghi quanto un breve tratto di corsa" di Linda Simeone che si terrà in presenza alle ore 18.30 presso l'Osmiza Pipan Klaric in Località Malchina 58/a. L'autrice dialogherà con Massimo Romita, Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis.



"Niente di serio, tutto personale". In questo libro troverete la collezione di tutti i disastri che affronta nel quotidiano una madre single, abituata a superare le sue disavventure con spirito e caparbietà assieme a un sorriso e a un paio di scarpe da corsa, preferibilmente rosa. Tutti i nodi cosmici nei quali ho vissuto negli ultimi sette anni e che ho spazzolato via la sera, prima di andare a dormire, sono racchiusi qui. Dei testi da leggere nel tempo che serve per correre velocemente cento metri.Un libro che urla forte e che darà fastidio a chi non sopporta che scriva i miei pensieri e, soprattutto, che li renda pubblici. Pazienza.La condivisione di momenti toccanti di vita vissuta, nei quali un semplice "Linda, come stai?" avrebbe curato la situazione. Un testo che vuole confortare chi, quel "come stai", se lo chiede ogni giorno, ma da solo e in silenzio".Linda SimeoneDuino&Book è promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis e si svolge grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Promozione delle attività culturali – iniziative progettuali 2021 per le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica e si avvale di diversi e specifici contributi nelle varie sezioni per la loro realizzazione.Programma completo su: