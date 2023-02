Continuano gli appuntamenti nelle scuole del progetto “Linguaggi leali: esercizi di legalità inclusiva”. Un’iniziativa avviata da Leali delle Notizie in novembre con l’obiettivo di divulgare nelle scuole la cultura della legalità e della libertà di stampa e di espressione.

Dopo i primi tre convegni su questi temi svolti tra lo scorso novembre e gennaio al Kinemax di Gorizia, l’associazione ronchese propone con il progetto “Linguaggi leali”, tra lunedì 13 febbraio e lunedì 3 aprile, tre laboratori: uno sul linguaggio audiovisivo, uno sul fumetto e uno legato alla Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione di Ronchi dei Legionari.

L’iniziativa è stata finanziata della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dalla Regione. Coinvolgerà 70 studenti delle classi del triennio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore D’Annunzio-Fabiani di Gorizia. L’ultima parte del progetto si terrà poi durante la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa a Ronchi dei Legionari, dove gli studenti saranno chiamati a raccontare l’esperienza svolta, attraverso l’esposizione degli elaborati.

Con il progetto “Linguaggi Leali” i partecipanti hanno iniziato a conoscere quali sono le attività che Leali delle Notizie porta avanti dal 2015 sul tema della legalità, in particolar modo con il Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia. Riconoscimento che dal 2018 viene consegnato nella serata finale del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari al o alla giornalista che mette a rischio la propria vita pur di raccontare le verità più scomode.

"L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani al tema della legalità in maniera innovativa ed efficace – spiegano Luca Perrino e Giulia Micheluzzi, presidente e vicepresidente di Leali delle Notizie –, facendo conoscere ai ragazzi in che modo si può contrastare la criminalità organizzata con il prezioso strumento della cultura e con le sue diverse forme di linguaggio".

Si partirà lunedì 13 febbraio con l’avvio del laboratorio legato alla Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione e con quello audiovisivo. Il laboratorio sulla libertà di stampa si articolerà in cinque incontri fino a giovedì 30 marzo con gli studenti del D’Annunzio. Nel corso del laboratorio l’area educativa dell'Associazione Benkadì di Staranzano analizzerà assieme ai ragazzi diverse storie legate alla Passeggiata della Libertà di Stampa e di Espressione di Ronchi dei Legionari. Un percorso che si articola in 23 pannelli informativi posizionati in diversi punti del centro cittadino e che, attraverso un QR code, raccontano le storie di giornalisti e operatori dell’informazione uccisi a causa del loro lavoro.

Gli alunni del D’Annunzio potranno scegliere la storia che più li colpisce, per poi approfondirla assieme all’associazione Benkadì. L’obiettivo finale del laboratorio sarà quello di far comprendere agli studenti, attraverso le storie dei singoli giornalisti uccisi, le complesse dinamiche storiche, politiche e culturali che hanno condotto a quelle morti. I ragazzi realizzeranno poi degli elaborati sul tema che presenteranno al pubblico in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa che ricorre ogni anno il 3 maggio.

Sempre lunedì 13 febbraio partirà anche il laboratorio audiovisivo che occuperà per un mese gli studenti del Max Fabiani con 7 incontri fino a venerdì 10 marzo. Il videomaker Gabriele Mancini aiuterà i ragazzi a realizzare un prodotto video legato al tema della legalità e della libertà di stampa e di espressione, dando la possibilità agli studenti di proporre idee e di imparare la grammatica di base delle immagini in movimento.

A partire da giovedì 9 marzo invece, sempre con gli studenti del Max Fabiani, si terrà il laboratorio di fumetto che impegnerà i ragazzi per altri 7 incontri fino a lunedì 3 aprile. L’associazione Illustra di Monfalcone spiegherà nel corso del laboratorio le nozioni di base del fumetto e le principali tecniche utilizzate per crearlo.

La realizzazione del progetto “Linguaggi leali: esercizi di legalità inclusiva” è stata resa possibile grazie all’adesione degli enti partner di Leali delle Notizie, quali l’associazione Benkadì APS di Staranzano, l’Associazione per la valorizzazione delle arti visive Illustra APS di Monfalcone e il presidio di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie di Gorizia intitolato a Marcella di Levrano.