Un appuntamento interessante per tutti e un evento di formazione e aggiornamento professionale per i pubblicisti e i professionisti iscritti all'Ordine dei giornalisti (Odg). E' quello che si terrà il 15 dicembre, con inizio alle 10, nella Sala Tomadini a Udine (Via Tomadini 30, Università degli studi di Udine, Polo economico giuridico, piano terra) per iniziativa del CIRF e dell'Ordine dei giornalisti del Fvg.

Il titolo dell'evento – “Lingue, minoranze, diritti, identità, autogoverno e informazione. Friuli, Europa” – esplicita quasi saranno gli argomenti affrontati durante l'incontro. Si tratta di un'occasione per sapere qualcosa in più in merito ad argomenti che hanno una particolare rilevanza nel nostro territorio e in cui è normale riconoscere riferimenti e connessioni tra Friuli ed Europa.

Sarà definito il quadro teorico di riferimento con la definizione di parole chiave come minoranza/minoranze, lingue minoritarie o minorizzate e tutela e con richiami sia alla normativa che alle rivendicazioni e alle iniziative politiche e al contesto dei media. Saranno proposte anche alcune cooperazioni, su questi temi, tra diverse realtà d'Europa: dal Friuli alla Sardegna, dal Paese basco alla Scozia, dalla catalogna al Galles...

L'incontro sarà condotto dal sociologo Adriano Cirulli, ricercatore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e Fisiche del nostro ateneo, dove insegna Social Media e Comunicazione visuale, e dal giornalista, storico e politologo Marco Stolfo, docente di Storia contemporanea e delle comunicazioni di massa nel Corso di laurea in Relazioni Pubbliche al Centro polifunzionale di Gorizia dell'Università di Udine. La partecipazione all'incontro è libera e gratuita per tutti.

L'appuntamento, inoltre, fa parte dell'offerta formativa e di aggiornamento professionale riservata agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti (OdG), che pertanto devono formalizzare la loro partecipazione utilizzando il sito.

Per ulteriori informazioni si può scrivere o telefonare al CIRF (cirf@uniud.it, sportel.furlan@uniud.it, 0432556480).