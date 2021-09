Link premia il giornalista direttore del quotidiano La Repubblica

Al via oggi l’8a edizione di Link, Festival del Giornalismo e dei nuovi media: alle 19, nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità a Trieste, si parte con la consegna del Premio Testimoni della Storia al giornalista Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, vincitore della 10a edizione del riconoscimento promosso da Link Festival su impulso di Crédit Agricole FriulAdria, d’intesa con il festival pordenonelegge. Link Festival apre quindi con il racconto giornalistico della storia, come evidenziato nelle motivazioni del conferimento a Molinari per un “approccio che sa tradurre la cronaca dell’attualità in una stimolante lettura agli accadimenti della storia che viviamo in presa diretta”.



Il Premio Testimoni della Storia 2021 valorizza inoltre "il rinnovamento nella fruizione dei contenuti editoriali, insieme alla capacità di testare e percorrere l’integrazione delle piattaforme informative fra carta e web in un concetto di total audience che include podcast, videoreportage e videoeditoriali". Assegnato nelle scorse edizioni a Gianni Minà, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Ferruccio De Bortoli, Ezio Mauro, Corrado Formigli, Vittorio Zucconi, Gian Antonio Stella e Giovanni Minoli, il riconoscimento sarà consegnato stasera nella Serata Anteprima di Link Festival, e subito dopo Molinari sarà protagonista di un dialogo sui temi dell’attualità con il direttore dei quotidiani Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier e con Giampiero Massolo, presidente ISPI e presidente Fincantieri introdotto dalla curatrice di pordenonelegge Valentina Gasparet. L’evento si potrà seguire in streaming live su Repubblica TV e sul sito del Piccolo.



, nell’arco di tre giornate e quattro serate per una full immersion che guarda al mondo che verrà. Delle strategie per uscire dalla pandemia dialogheranno a Link Festival il virologo Giorgio Palù, Presidente dell’AIFA Agenzia Italiana del farmaco e lo scienziato Mauro Giacca, membro di Academy of Medical Science e Professore al King's College di Londra. Fra i protagonisti anche lo storico direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, il presidente italiano dell’associazione internazionale d'impatto ambientale Giuseppe Magro, il Direttore Generale Unicef Italia Paolo Rozera e la presidente Carmela Pace, i direttori di Radio1 Simona Sala, La Repubblica Maurizio Molinari e Avvenire Marco Tarquinio, l’agroeconomista Andrea Segrè, i giornalisti Federica Sciarelli, Giovanna Botteri, Fabrizio Roncone, Paolo Condò, Gerardo Greco, Maria Volpe, Roberta Ammendola, Giorgio Zanchini, Giancarlo Loquenzi, Emma D’Aquino, Alberto Matano, Francesco Repice, Filippo Corsini e Serena Bortone, il presidente ISPI Giampiero Massolo, gli autori e conduttori di Caterpillar Massimo Cirri e Forrest Luca Bottura, l’artista e doppiatore Luca Ward, gli attori Lino Guanciale e Valentina Romani.E ci saranno anche: Giuseppe Bono, Andrea Bulgarelli, Elke Burul, Francesco Cancellato, Elena Capparelli, Giorgia Cardinaletti, Marinella Chirico, Guido Corso, Francesco De Filippo, Cristiano Degano, Franco Del Campo, Domenico De Masi, Massimiliano Fedriga, Valentina Gasparet, Andrea Iacomini, Maria Latella, Eliana Liotta, Carlotta Mannu, Fabiana Martini, Maria Concetta Mattei, Raffaella Mestroni, Massimo Minella, Omar Monestier, Carlo Muscatello, Giuseppina Paterniti, Federico Poillucci, Fabrizio Romano, Marzia Roncacci, Giulio Sapelli, Vittorio Sgueglia Della Marra, Ilaria Sotis, Pietro Spirito, Sabrina Tinelli, Carlo Verna, Edoardo Vigna.La parità di genere come ‘bussola’ attraverso l’adesione alla campagna “No woman no panel”, senza donne non se ne parla. Green pass per accedere, info e programma linkfestival.it diretta streaming sul sito del Piccolo. Promosso in partnership con Fincantieri, Link Festival è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste e di Crédit Agricole Friuladria, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner la RAI e il quotidiano Il Piccolo.