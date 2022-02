Lino Guanciale celebra con LeggiAMO 0-18 il World Radio Day

Il 13 febbraio è il World Radio Day, proclamato dall’Unesco nel 2012, ricordando la data del 1946 nella quale fu fondata ed ebbe la prima trasmissione la Radio delle Nazioni Unite.



Nella giornata in cui la radio viene celebrata come fondamentale strumento che promuove l’accesso all’informazione, la libertà di espressione, l’uguaglianza e l’importanza di un rapporto inclusivo con gli ascoltatori, il progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 aggiunge un tassello alla sua attività “Libri per tutti” (premio Andersen 2014), a cura di Radio Magica, la fondazione onlus nata dieci anni fa grazie a un progetto di ricerca all’Università Ca’ Foscari Venezia e sostenuta anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia.



Domenica 13 febbraio sarà pubblicata per Radio LeggiAMO sui canali di Radio Magica, la video lettura dell’albo “Ascolta” di Cori Doerrfeld, edizioni Il Castoro, affidata al volto e alla voce di Lino Guanciale, attore di fiction e cinema molto amato dal pubblico italiano.



Il video sarà disponibile all’indirizzo www.radiomagica.org/libri-per-tutti/ a partire dal giorno 13 febbraio e sarà sottotitolato e fruibile anche nella sola versione audio.La scelta di “Ascolta” di Doerrfeld è fortemente legata alla mission del progetto LeggiAMO 0-18 e di Radio Magica. Il libro pone l’attenzione su come sia molto importante (soprattutto negli scenari confusi e sovraesposti che stiamo vivendo) mettersi in ascolto, accostarsi alle persone come osservatori silenziosi, dedicare tempo, attenzione, supporto a chi ci sta vicino. Questo libro educa all’accoglienza e accompagna a farsi presenza discreta, attenta, sempre pronta al sostegno.La video lettura è frutto di un gesto di grande generosità da parte di Lino Guanciale, che si è messo a disposizione con entusiasmo, sposando la causa di “Libri per tutti”, che promuove e sostiene ogni possibile forma inclusiva di accesso alla cultura.Il nuovo titolo “Ascolta” va a inserirsi nell’ampia offerta di audio e video libri gratuiti, disponibili anche in lingua dei segni italiana (LIS) e comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Questi prodotti multimediali, complementari al libro di carta, sono frutto di un accordo con la rete di case editrici e riviste amiche di Fondazione Radio Magica onlus, che ogni mese offrono liberatorie gratuite per promuovere nuove forme inclusive di accesso alla cultura.“Libri per tutti” propone anche laboratori e attività di formazione per adulti, per fornire strategie e strumenti mirati a rendere la lettura possibile e piacevole a tutti, compresi bambini e ragazzi con difficoltà e disabilità.LeggiAMO 0-18 è il progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.