Lisa Dakkar racconta l'Emigrazione in stile russo

Prosegue la ricca stagione delle mostre fotografiche al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste a cura de Le Vie delle Foto con l'inaugurazione, martedì 1 marzo 2022 alle ore 19.00 alla presenza dell'autrice, della rassegna personale di scatti della russa Lisa Dakkar dal titolo "Emigrazione in stile russo". La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo 2022.



La mostra fotografica di Lisa Dakkar "Emigrazione in stile russo" sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 23.00 fino al 14 marzo 2022.



Secondo le disposizioni sanitarie, si potrà accedere alla mostra, al bar e al ristorante solo con Super Green pass.

Info e prenotazioni: leviedellefoto@gmail.com.



La rassegna espositiva è l'ottava delle 12 mostre a cura de Le Vie delle Foto che si terranno a cadenza mensile nella prestigiosa cornice dell'Hotel Double Tree by Hilton di Trieste in piazza della Repubblica, 1. Quella che accompagnerà i visitatori della splendida struttura progettata dallo studio degli architetti Berlam e situata nel cuore di Trieste sarà infatti una stagione di colori e fotografie, che vedrà un calendario fisso costellato da nomi importanti della fotografia mondiale.



L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare le ultime opere di Lisa Dakkar.La ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto si protrarrà fino alla promavera di quest'anno per concludersi con la mostra fotografica collettiva finale de Le Vie delle Foto.Responsabile della stagione fotografica al DoubleTree by Hilton e curatrice delle mostre è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da undici anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.Grazie a Le Vie delle foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un’unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico."Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento".La mostraEMIGRAZIONE IN STILE RUSSOIn questo progetto, l'autrice utilizza le citazioni di un poeta russo di origine ebraica emigrato in America come elemento di connessione, focalizzando l'attenzione dello spettatore sullo stato psicologico di una persona mentre avvia un processo di adattamento. Ogni emigrante vive l'emigrazione in cinque grandi fasi: la prima è quella dell'euforia, della gioia, della novità. La seconda è la delusione. L'emigrante prova un forte senso di solitudine, di perdita di autostima. Aggressività, negazione, irritazione, depressione diventano una reazione naturale. La terza fase è quella dedicata all'orientamento. In questa fase, lo stress diventa costante e lo shock culturale raggiunge il culmine. Ma è in questa fase che viene presa l'importante decisione di andare fino in fondo. La quarta fase è invece quella dell'adattamento. L'emigrante trova gradualmente nuove opportunità di realizzazione e il mondo intorno non sembra più così senza speranza e incomprensibile. Ci sono anche forze per aiutare altri emigranti. La quinta fase è invece l'adattamento alla doppia cultura nella quale finalmente l'emigrante è completamente in sintonia con la nuova realtà.L'autriceNata a Mosca (Russia) e trasferitasi a Valencia (Spagna) all'età di 17 anni, fin dagli anni dell'università l'artista crea progetti di pittura e fotografia e tiene mostre in tutto il mondo. Per i suoi progetti fotografici, Lisa Dakkar si ispira alla letteratura russa.