Lisa Del Gobbo presenta 'L'Occhio del Grifone'

Nell'ambito della Setemane de Culture Furlane, che si svolgerà dal 5 al 15 maggio in diversi comune del Friuli, giovedì 5 maggio, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato, Lisa Del Gobbo presenterà il suo ultimo romanzo 'L'Occhio del Grifone'.



Il macabro omicidio di un giovane musicista scuote la tranquillità del borgo di Venzone.

I metodi di investigazione più moderni e tecnologici possono non essere sufficienti quando si tratta di delitti commessi tra gli alberi e la nebbia delle montagne friulane.

Se ne rende conto Isaia Ciani, l’ispettore a cui sono affidate le indagini, che si trova ben presto invischiato in un vortice fatto di boschi, leggende, segreti, paure e silenzi, da cui potrà uscire solo imparando ad interpretarne i segni e il respiro, sorretto dalla sua sensibilità e dalle antiche e arcane conoscenze della gente del luogo.



