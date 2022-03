Lisa Papa presenta 'Lividi emotivi'

Sabato 26 marzo, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro "Lividi emotivi " di Lisa Papa. Ad introdurre l'autrice saranno Enzo Martines e Luca Quarin.



Il tema dell'amore è al centro dell'esordio letterario della giovane scrittrice udinese Lisa Papa. La raccolta di poesie 'Lividi Emotivi' è il racconto, nonché trascrizione su carta della percezione che l'autrice ha dell'amore e, soprattutto, l'elaborazione personale ed interiore delle fasi che quest'ultimo comporta. Il volume è suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali evidenzia emozioni e pensieri che ha potuto toccare con mano. Nella prima parte, intitolata "L'amore è tutto ciò che ne deriva", il filo conduttore delle poesie è la bellezza dell'amore in sé, come sentimento totalizzante che si esplica nella dipendenza assoluta dalla persona amata (...) Ma non sempre l'amore basta. Quando quest'ultimo svanisce entrano in ballo stati d'animo ed emozioni completamente opposti a quelli descritti in precedenza. Ed è così che le poesie della seconda parte del volume, dal titolo "Tutto ciò che riserva il post-amore nella sua variante più incolore", vedono prevalere stati d'animo completamenti opposti: sensazione di vuoto nel petto, mancanza di equilibrio, mente affollata da pensieri rumorosi, rimpianti. Più in generale, un'elaborazione del lutto in quattro passaggi, dalla negazione alla rabbia, dalla disperazione alla rassegnazione (...) La terza e ultima parte della raccolta, "Quando l'amore per sé stessi non è più una scelta, ma una necessità", mette al centro la guarigione susseguente al dolore provocato dalla rottura di un rapporto. Il buio dell'oscurità emotiva lascia progressivamente spazio allo splendore della luce e a una nuova speranza. Prende corpo la consapevolezza di come sia necessario provare a superare le ferite che sono state inferte, crescere e superare gli ostacoli, darsi più amore e circondarsi dell'affetto di persone fidate. Un inno, in conclusione, alla bellezza del voltare pagina (...). (dalla prefazione di Gabriele Mistretta).



