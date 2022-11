Liviana Nicoli in mostra a Ronchi

“Le vibrazioni del colore nell'essere”: è questo il titolo della mostra, una personale dell’artista Liviana Nicoli che, allestita all’auditorium “Casa della cultura” di Ronchi dei Legionari, rimarrà aperta sino al 10 dicembre.

I contenuti dell’esposizione che, alla presenza dell’artista, può essere visitata il mercoledì e sabato, dalle 9 alle 12, sono stati illustrati dalla critica d’arte Giulia Micheluzzi.

“Le sue figure – ha detto - sono stilizzate, non sono presenti tratti fisiologici ed espressività e la figura umana è raffigurata attraverso un’immagine fantasiosa ma ben riconoscibile, quasi a riprendere i quadri di Matisse e le figure di Keith Haring, con queste figure primitive e talvolta deformi. La sua è una pittura istintiva, crea ciò che le viene da dentro, nell’impeto dello slancio creativo del momento, con l’intento di seguire il suo bisogno di dare forma e colore alle sue percezioni interiori, soffermando sulla parte più intima e profonda dell’essere umano, dove la pittura diventa espressione di una continua ricerca interiore che nasce dal suo istinto creativo. La pittura diventa uno strumento non solo per conoscere il mondo circostante ma anche sé stessa, le sue pulsioni, i sogni o le inquietudini di un'epoca controversa, dove l'essere umano fatica a ritrovarsi nella propria essenza. Ed è proprio la tensione emozionale a far vibrare intensamente i suoi soggetti ed è come se in qualche modo l’arte, la pittura, il pennello riuscissero a connettersi con il suo interiore”.

Liviana Nicoli cresce nella scuola d'arte del Maestro Marino Mecchia, creatore di una vera e propria corrente nel campo dell'arte pittorica. Liviana Nicoli si approccia in campo artistico nell'anno 2000. Nell'arco degli anni sviluppa in maniera forte le sue emozioni attraverso i suoi lavori "passando" dalle figure, alla paesaggistica, ai fiori, alle nature morte, dove si denota un'espressione naturale di vitalità, unita a un bel variegato ritmo del colore vivace e luminoso, che interpreta con eleganza i sentimenti del suo essere, che usa con estrema naturalezza soprattutto nelle sue opere astratte.