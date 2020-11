Lo ‘sciopero alla rovescia’ di 70 anni fa

Comunicazione, informazione, documentazione, approfondimento storico, poesia e musica per ricordare il settantennale delle Lotte del Cormôr, il grande ‘sciopero alla rovescia’ che per più due mesi infiammò la Bassa Friulana tra la primavera e l’estate del 1950.

Lo scorso 19 maggio, in coincidenza con l’anniversario preciso dell’inizio di quella mobilitazione popolare per il lavoro e la dignità, su www.adessocinema.it era stato trasmesso in streaming il documentario Lis Lotis dal Cormôr, realizzato da Adriano Venturini, Lorenzo Fabbro e Claudio Cescutti e prodotto da Associazione ‘Emilio Nardini’ e Radio Onde Furlane.



‘Radiodramma’ su rai 3

Per fare ‘memoria viva’ dei fatti e protagonisti di una delle pagine più significative della storia del Friuli del ‘900, sono ora in programma diverse iniziative che puntano anche a riflettere contestualmente sull’attualità e sul futuro, con riferimento a diritti, sviluppo, coesione sociale e identità. Radio Rai 3, all’interno di Tre soldi, lo spazio quotidiano dedicato ai radiodocumentari, ha mandato in onda cinque episodi de Le Lotte del Cormôr, un garbato sciopero alla rovescia, il racconto di quei giorni prodotto e curato da Renato Rinaldi.



Racconti per tutta l’Italia

Il materiale online

A dicembre, anche un cd

In tutta Italia è possibile ascoltare le voci e i suoni che Rinaldi ha recuperato, sia attingendo all’interviste condotte da Paolo Gaspari nel 1978-1980 per la realizzazione del saggio Le lotte del Cormôr, sia riprendendo altre fonti come le interviste ai protagonisti dell’epoca - ambientate significativamente sulla riva del Cormor - , raccolte nel 2010 da Venturini, Fabbro e Cescutti. I cinque episodi, di circa 15 minuti ciascuno, si intitolano Questione di metodo, con l’inquadramento della vicenda dal punto di vista della storiografia orale; Bassa Friulana, con la descrizione del contesto sociale e territoriale della Bassa nel 1950; Alla Rovescia, il racconto della protesta e la partenza dello sciopero al contrario; Repressione, la storia della durezza inusitata dell’intervento di autorità e polizia, e Esodo, il resoconto della vittoria effimera del primo finanziamento dell’opera per calmare le acque ed i successivi licenziamenti. Dopo la messa in onda della scorsa settimana, è ora possibile riascoltare tutte puntate in podcast sul sito di Radio Rai 3 e RaiPlay.Il 9 novembre è stato inaugurato ufficialmente anche il sito web www.lottedelcormor.eu, un portale interamente bilingue friulano/italiano, in cui è stata raccolta tutta la documentazione relativa alla storia dello sciopero. Nelle varie sezioni si possono trovare un archivio fotografico, uno con gli articoli dedicati dalla stampa dell’epoca e le storie individuali dei protagonisti, accompagnate dalle loro foto e talvolta anche dalle loro testimonianze da ascoltare e da vedere, la bibliografia completa dedicata alle Lotte del Cormôr, ed ancora letture, canzoni ed una sezione dedicata alle iniziative per questo importante anniversario.Partito da un’idea della sezione ‘Premoli’ dell’Anpi di Palazzolo dello Stella e dall’Associazione Artetica, il progetto ha coinvolto un’ampia rete di soggetti e istituzioni. Tra le altre iniziative, a fine novembre era previsto un convegno di studi, promosso dal Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Udine e dall’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, mentre a dicembre è attesa la pubblicazione di un booklet con cd, in cui diversi artisti friulani rileggono con parole e suoni le Lotte del Cormôr.