Lo Scrigno del Cuore arriva al Carducci di Monfalcone

Il Caffè Storico Carducci di Monfalcone di via duca d 'Aosta 83 ospita venerdì 29 settembre alle 18 la presentazione del libro di poesie ‘Lo scrigno del cuore’ di Loredana Andreazza. L'evento sarà presentato da Amerigo Visintini.

Loredana Andreazza, nata a Ronchi dei Legionari vive a Fogliano Redipuglia. Ha ereditato la passione della scrittura dal padre, iniziando il suo percorso scrivendo poesie dialettali per l'Associazione Culturale Bisiaca di Ronchi dei Legionari e per la ‘Cantada’ di Monfalcone. L'autrice si ispira ai ricordi, ai sentimenti e alla natura. Con la Libera Associazione Poeti e Scrittori ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Sue opere sono presenti e tradotte in diverse antologie europee, ricevendo anche la prestigiosa Gran Croce al Merito di Scrittrice d'Europa nel Mondo a Cracovia. Altri riconoscimenti importanti il Primo Premio per la poesia al Concorso Letterario Internazionale "Messaggio nella Bottiglia" e per la poesia dell'immagine a tema ‘Oltre il confine’ al concorso ‘Premio d'Autore’ a margine della manifestazione del Salone Internazionale del Libro di Torino.