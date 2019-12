Lo Sgorlon inedito che nessuno voleva

Violinisti riportati in vita da infermiere innamorate, preti esorcisti, giovani che hanno perso la memoria, ricchi mecenati e uomini d’affari impegnati che si muovono in una cittadina della Franconia dove ha sede un’università antichissima. Sullo sfondo, tematiche legate ad archetipi ancestrali, temi ambientalisti e una vena soprannaturale che permea tutto il libro e che apre verso l’inesplorato e l’insondabile, rappresentato dalla musica, altro protagonista del libro.

Non è la trama dell’ultimo titolo di Dan Brown, ma quella di un inedito del più celebre romanziere friulano, Carlo Sgorlon: ‘Allarme sul Neckar’, recentemente edito da Gaspari. Un intereccio insolito per il romanziere scomparso nel 2009, di cui Pasolini criticò aspramente la capacità inventiva, defindendolo un autore con “una sterminata capacità descrittiva, ma una vistosa incapacità d’invenzione di storie”.



Manoscritto col trucco

‘Allarme sul Neckar’, scritto nel 2000, fu materiale di un esperimento insolito: Sgorlon, per provare il valore intrinseco della propria opera rispetto a quello del ‘nome’ che la firmava, inviò il manoscritto in forma anonima a molte case editrici, le stesse che avrebbero pubblicato ad occhi chiusi un suo testo ‘griffato’.

“Fui suo ‘complice’ in questa impresa – racconta Fabiano Filippin, avvocato pordenonese e amico personale di Sgorlon –. Io e Carlo ci conoscemmo quando mio padre mi accompagnò, ragazzino, a incontrare lo scrittore che aveva narrato la tragedia del Vajont nel romanzo ‘L’ultima valle’, che mi colpì molto quando lo lessi. Da allora mi sono sempre considerato suo amico. Per questo motivo mi coinvolse nell’esperimento di ‘Allarme sul Neckar’: in qualità di sedicente agente letterario inviai alle case editrici il manoscritto”.



Risposta deludente

La risposta che arrivò, però, fu molto deludente: nessun editore non solo pubblicò il romanzo, ma nemmeno lesse il manoscritto.

“Avevamo le prove – racconta ancora Filippin -. I testi contenevano alcuni ‘scherzi’, o piuttosto dei trucchetti rivelatori, tipo pagine inserite al contrario, alcune incollate tra loro, qualche messaggio scherzoso tra le righe. I plichi non furono nemmeno aperti prima di essere rispediti al mittente. Sgorlon, pur amareggiato, non batté ciglio, ma non lo volle mai più proporre e lo chiuse in un cassetto, concludendo così l’esperimento”.



Meglio tardi che mai

Oggi invece, a 10 anni dalla scomparsa di Sgorlon e dopo aver convinto la vedova, Edda Agarinis, ‘Allarme sul Neckar’ vede finalmente la luce. “Mettere mano a questo testo mi ha riportato indietro nel tempo, mi sembrava di lavorare ancora vicino a mio marito - spiega la Agarinis –. Inoltre scopro che ci sono molte persone che condividono le idee e la poetica di Carlo. Finalmente comincio a sentire l’affetto del Friuli per lui e per la sua opera”.

Non a caso il Comune di Udine ha annunciato, per il 2020, un concorso di idee per realizzare una statua in onore dello scrittore da collocare davanti alla Biblioteca Joppi.