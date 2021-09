Lo sguardo al ‘mondo dei vinti’

S’intitola I Paesi – Le Cose la mostra fotografica aperta a Tolmezzo, a palazzo Frisacco fino al 17 ottobre: un omaggio, a dieci anni dalla scomparsa, alla figura e all’opera fotografica di Riccardo Toffoletti, autore a suo modo acuto e carico di umanità nel cogliere e interpretare la vita e le tracce della storia. La mostra si compone di due importanti lavori, compiuti a distanza di trent’anni.

Il primo è il celebre reportage realizzato tra il 1967 e il 1968 nelle Valli del Natisone: una dura, profonda ed efficace denuncia fatta di immagini e dialoghi con gli abitanti, che all’epoca divenne un caso e fece discutere. Nel 1999, come atto di amicizia per Ettore Guatelli, maestro e rivoluzionario inventore di un modo nuovo di concepire l’idea stessa di museo, Toffoletti realizzò la serie di fotografie Vita delle cose, il cui protagonista è Ettore col suo museo allestito in un podere della campagna emiliana con gli oggetti raccolti nell’arco di una vita. Manufatti poveri, comuni, logorati dall’uso, che nello sguardo di Toffoletti sono accomunati alle persone dalla sua attenzione per “il mondo dei vinti”.