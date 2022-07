Lorenza Stroppa ai colloqui dell'Abbazia

Il romanzo dell’autrice pordenonese Lorenza Stroppa 'Cosa mi dice il mare' (Bottega Errante Edizioni) sarà presentato in Abbazia di Rosazzo l’8 luglio alle 18 e sarà l’ultimo appuntamento estivo della rassegna 'I Colloqui dell'Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga', curata da Elda Felluga e Margherita Reguitti, moderatrice degli incontri, in collaborazione con la Fondazione Abbazia di Rosazzo. Il calendario degli incontri riprenderà a settembre.

Un romanzo coinvolgente, ambientato sulle coste della Bretagna, dove la passione per il mare, che l’autrice nutre profondamente, sarà fatta emergere tra le pagine del libro con grandi emozioni e sentimenti trattenuti e lasciati andare, proprio come le onde del mare. L’amore e il perdono, i segreti e le scelte di vita verranno smascherati dalla forza degli abissi.

E' la storia di Corinne, che vive al ritmo delle sveglie che colleziona, pensando solo al futuro, finché il richiamo del mare, imperioso, non le sbatte in faccia il passato, con cui capisce di dover fare i conti. Ed è la storia di suo figlio Roux, ragazzo magro e sensibile che, quando la madre lo lascia per ritrovarsi, perde sé stesso e si affida ai numeri. Il passato della madre si intreccerà inevitabilmente con le avventure del figlio, in una trama a specchio costellata di misteri, segreti e rivelazioni.

'Cosa mi dice il mare' è un romanzo sulle seconde possibilità, sull’affrontare le proprie colpe e i rimorsi che ci logorano. L’appuntamento con l’autore potrà essere un’occasione per visitare la XI Biennale d’Arte intitolata 'Giovanni Barbisan. Un classico nella modernità' allestita nel complesso abbaziale.

L' incontro, si svolge nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, è consigliata la prenotazione all'indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it fino a esaurimento dei posti disponibili.

