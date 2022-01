Loretta Fusco presenta 'La nuova madre'

Per il ciclo di incontri con l'autore organizzati dalla Biblioteca P.P. Pasolini di Pasian di Prato, giovedì 27 gennaio alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Pasian di Prato Loretta Fusco presenta il suo romanzo 'La nuova madre'.



Presentazione a cura di Sara Busolin, mediatrice letteraria, e letture a cura di Daniela Costantini.



Ingresso consentito nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19 (Green pass rafforzato e utilizzo di mascherina FFp2)



Caterina decide di lasciare Pierre, il compagno con il quale vive a Parigi e di ritornare in Italia, in un piccolo paesino ai confini con l’Austria, dove ha vissu-to da bambina e dove vive ancora sua madre. Siamo agli inizi della pandemia da Coronavirus che la costringerà a una convivenza forzata con la madre Margherita, con la quale ha avuto sempre un rapporto confliƩuale che ancora incombe sulla sua vita. Il tempo trascorso insieme le permeƩerà ̀di sco-prire molti aspetti sconosciuti della personalità di sua madre e i nodi cominceranno a sciogliersi. Quando l’anziana donna sarà ̀ricoverata in O-spedale per una severa forma di polmonite, Caterina inizierà un processo di trasformazione che la porterà ad affrontare i suoi fantasmi, partendo proprio dai ricordi di bambina.