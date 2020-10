Loving racconta l'amore tra uomini nel XX secolo

Venerdì 23 ottobre, alle 18, presso l'Antico Caffè San Marco di Trieste si terrà la presentazione di "LOVING. Una storia fotografica", il volume edito da 5 Continents Editions che ritrae l’amore romantico tra uomini attraverso più di trecento fotografie, emozionanti e commoventi, scattate tra il 1850 e il 1950. Alla presentazione del libro - uscito in Italia e nel mondo il 14 ottobre - interverranno Massimiliano Schiozzi, editore, Daniel Saiani Campostrini, direttivo Arcigay e Valentina De Pasca, 5 Continents Editions.



Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi chiamando il numero 0400641724 oppure scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook dell’Antico Caffè San Marco. Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone.



" ècomposta da migliaia di fotografie realizzate nei contesti più svariati, pubblici o privati: dagli scatti in posa all’interno di studi fotografici ai momenti di svago in spiaggia, al parco o in campagna, in contesti cittadini e ambienti domestici. Allo stesso modo,: dalla classe operaia del XIX secolo agli uomini d'affari vestiti alla moda, ma anche studenti universitari, soldati e marinai di tutte le età nel periodo che va dalla Guerra Civile americana alla Seconda Guerra Mondiale, fino ad addentrarsi negli anni ‘50., le foto di LOVING provengono dalla, coppia di collezionisti che negli ultimi vent’anni ha meticolosamente raccolto oltre 2.800 fotografie ritrovate, inizialmente per caso, in mercatini delle pulci, all’interno di scatole di scarpe, archivi di famiglia, vecchie valigie o in occasione di vendite immobiliari e aste on line. Fotografie che si sono rivelate essere oggi una testimonianza unica del sentimento amoroso fra uomini attraverso epoche e luoghi diversi.: Australia, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Lettonia, Regno Unito e Stati Uniti.in più di cento anni di storia nel campo della moda, delle acconciature, del design automobilistico e della stessa società così come l’evoluzione e lo sviluppo della fotografia e delle diverse tecniche utilizzate nel corso del tempo fra cui ferrotipi, ambrotipi, cartoline fotografiche, fototessere, foto per biglietti da visita, cabinet card., ma anche di grande coraggio: il desiderio condiviso di essere visti solo l’uno dall’altro e di immortalare per sempre in uno scatto quei momenti così unici e speciali prevale infatti sui rischi che si correvano all’epoca. Nella maggior parte dei casi le coppie costituiscono l’unico soggetto dell’immagine ma non mancano esempi in cui compaiono altri personaggi con il ruolo, non troppo sottaciuto, di felici testimoni.Guardando le immagini del volume è difficile non farsi rapire dalle espressioni sincere, dalla spontaneità dei gesti, dalla totale devozione dei protagonisti che traspare dagli scatti, ma soprattutto da queste straordinarie storie rimaste finora silenziose e divenute portavoce di un messaggio senza tempo:e che, attraverso emozioni prorompenti, totalizzanti, talvolta inesprimibili, riesce a superare ogni confine e ad abbattere gli stereotipi. Due persone possono essere innamorate indipendentemente dal genere, dall'orientamento o da qualsiasi altra divisione creata dall'uomo.Nel loro saggio intitolato "”,raccontano come tutto abbia avuto inizio da una fotografia trovata, appunto casualmente, in un negozio di antiquariato a Dallas (Texas). Quella che sarebbe poi diventatache si guardano l'un l'altro, chiaramente innamorati. Ad accompagnare quel ritrovamento del tutto accidentale fu la curiosità di scoprire come la foto fosse sopravvissuta nel corso degli anni fino al XXI secolo. Il secondo scatto fu acquistato invece attraverso un'asta online: racchiusa in una piccola cornice di vetro art déco con incisaDopo le prime scoperte, Neal e Hugh hanno cominciato a dedicare sempre più tempo alla ricerca di nuove fotografie, sia a livello locale, sia viaggiando attraverso Stati Uniti, Canada e tutto il mondo: è nata da così la loro collezione.Una volta avviato il progetto, i collezionisti hanno quindi iniziato a osservare le fotografie per individuare quei segnali rivelatori in grado di indicare chiaramente l’esistenza di una relazione d'amore tra i protagonisti raffigurati: prima fra tutti l’espressione degli occhi, poi l’analisi del linguaggio del corpo fino ai dettagli più sottili, come un piccolo gesto. Nel loro contributo, i collezionisti fanno riferimento anche a una serie di elementi ricorrenti in diverse immagini del libro., probabilmente un segnale della relazione romantica in essere. Un altro oggetto che ricorre in numerose fotografie di LOVING è l’anello. Nonostante all’epoca l’opzione legale del matrimonio tra uomini non fosse ancora in alcun modo contemplata,. Una delle prime foto del libro, datata intorno al 1860, ritrae proprio uno degli uomini della coppia che indossa un anello al mignolo.divenne infatti più comune, tanto che iniziarono ad essere indossati anche da molti soldati e marinai. Anche la striscia fotografica realizzata nelle cabine compare spesso fra le immagini di LOVING: lo strumento fu molto popolare per decenni poichè si connotava per essere un “posto sicuro” per mantenere l’anonimato della coppia senza coinvolgere altre persone come il fotografo o lo sviluppatore.. E, lungi dall'essere giudicati o condannati, saranno invece celebrati e amati. Così il sentimento che hanno condiviso potrà ispirare altre persone, come è accaduto per noi. L'amore non ha alcun orientamento sessuale. L'amore è universale", Hugh Nini e Neal Treadwell.Texani di nascita, i collezionisti Hugh Nini e Neal Treadwell sono professionisti nell’ambito delle arti e vivono attualmente a New York City.LOVING è stato prodotto con i più alti standard adottati nell'editoria di libri illustrati. Vista la fragilità, dovuta al tempo, nel maneggiare la maggior parte delleche permette una precisione ad oggi senza pari nella separazione dei colori.Capofila del progetto è, che pubblicherà direttamente il volume sia nella versione italiana sia in quella inglese, distribuite sul territorio italiano e nel Canton Ticino da Messaggerie Libri. A queste si affiancheranno una coedizione in lingua francese, realizzata da Les Arènes, e una coedizione in lingua tedesca prodotta da Elisabeth Sandmann Verlag.