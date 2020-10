Luciano Floridi e 'L’infosfera'

Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, affronterà il tema de “L’infosfera”, domenica 25 ottobre, con inizio alle 10.30, in diretta streaming al Teatro Comunale di Monfalcone (Corso del Popolo 20), nell’ambito degli appuntamenti di filosofia, la rassegna intitolata “Un’etica per il futuro”, organizzata dalla Biblioteca Comunale e promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Monfalcone.



Dopo la prima rivoluzione copernicana, la seconda darwiniana, la terza freudiana, la storia dell’essere umano è pronta ad attraversare la rivoluzione virtuale. L’avvento del digitale ha influito non soltanto sull’ambiente che ci circonda ma sulla percezione di noi stessi, imponendo giocoforza un nuovo modo di pensare: la filosofia deve ora fare i conti con questa essenza mutata della realtà per trovare una nuova chiave di lettura del mondo.



Luciano Floridi (Roma, 1964) à professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione all’Università di Oxford e presidente del Data Ethics Group dell’Alan Turing Institute. In Italia ha pubblicato numerosi saggi tra cui: Infosfera. Etica e filosofia nell'età dell'informazione (2009); La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo (2017); Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale (2020).



Ingresso gratuito al Teatro Comunale di Monfalcone con prenotazione obbligatoria a: biblioteca@comune.monfalcone.go.it / tel. 338.3772420 (anche Whatsapp).



Necessario presentarsi 30 minuti prima dell’orario di inizio.