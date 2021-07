Lusso, ricchezza e seduzione femminile nell'antichità

Si rinnova anche per l’estate 2021 l’atteso appuntamento con le “Suggestioni archeologiche”, una serie di incontri/conferenze che si tengono nelle Gallerie Lapidarie del Museo archeologico nazionale di Aquileia, organizzate come di consueto in collaborazione con l’Associazione Nazionale per Aquileia. L’edizione di quest’anno è legata al tema della sezione di recente inaugurata nel Museo di Aquileia, intitolata “Lusso e ricchezza” e dedicata ai reperti più preziosi della collezione, ricchi di informazioni sull’alta qualità dell’artigianato aquileiese, sui proficui contatti commerciali del centro, sulla ricchezza dei suoi abitanti e sulle loro abitudini sociali.



Il primo appuntamento si terrà giovedì 29 luglio alle ore 17 con la conferenza dal titolo “Ori e gioielli fra mondo greco e mondo romano”, curata da Marina Rubinich dell'Università degli Studi di Udine.



In agosto e settembre, sempre alle ore 17, gli altri appuntamenti. Il 5 agosto, Monica Baggio dell’Università di Padova parlerà di “Donne e seduzione nell’antica Grecia”; il 26 agosto Elisabetta Gagetti dell’Università di Milano 'La Statale' terrà una conferenza dal titolo “Lusso e ricchezza. Le ambre di Aquileia”; “L’ostentazione dello status: l’immagine delle matrone nei monumenti funerari romani” è il titolo della conferenza di Luca Scalco dell’Università di Padova che si terrà il 2 settembre; l’ultimo appuntamento sarà il 9 settembre con Matteo Cadario dell’Università di Udinea proposito “Del “buon uso” della ricchezza muliebre: l’evergetismo femminile”.Le conferenze saranno a ingresso gratuito ma è obbligatorio prenotare allo 0431 91016 oppure scrivere a bookshopmanaquileia@gmail.com.