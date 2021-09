Maddalena Fingerle al festival GEOgrafie di Monfalcone

L'autrice della casa editrice Italo Svevo di Trieste, Maddalena Fingerle, recente vincitrice con il suo romanzo "Lingua madre", della 6ª edizione del premio letterario ‘Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, destinato a opere prime di narrativa italiana promosso dalla Fondazione Megamark di Trani sarà presente domenica 26 settembre alle ore 16 al festival GEOgrafie di Monfalcone (Gorizia), promosso dal Comune di Monfalcone in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dove presenterà appunto il suo pluiripremiato libro "Lingua Madre". Dialogherà con l'autrice la giornalista Arianna Boria, responsabile delle pagine di Cultura e Spettacoli del quotidiano "Il Piccolo".



‘Lingua madre’ è un libro dall’identità molto spiccata e particolare. Il protagonista, Paolo Prescher, anagramma vivente delle parole sporche, è ossessionato dalle parole. L’ossessione è tale che quando il padre ad un certo punto muore, Paolo deciderà di non parlare più l’italiano e trasferirsi a Berlino. Qui incontrerà l’amore: Mira di Pienaglossa, anagramma di Sapone di Marsiglia. Mira sa pulire le parole e le pulisce a Paolo, a tal punto che quest’ultimo ricomincia a parlare italiano e si fa strada il pensiero di poter tornare a Bolzano. E tornerà, assieme a Mira, e inizialmente sembrerà tutto diverso, finalmente pulito. Ma presto le parole saranno nuovamente sporche, Mira non riuscirà più a pulirle e Paolo tornerà preda dell’ossessione. Un romanzo semplice e complesso allo stesso tempo, divertente e tragico, completo, maturo, profondo, perfetto, interamente costruito attorno alle parole, che vengono analizzate in profondità.



Maddalena Fingerle è nata a Bolzano nel 1993, di cognome tedesco, ma di lingua madre italiana, ha compiuto gli studi universitari (dapprima di Germanistica per poi specializzarsi in Italianistica) a Monaco di Baviera dove risiede. Suoi racconti sono apparsi su«Nazione Indiana», «Neutopia», «CrapulaClub». Con Lingua madre ha vinto la XXXIII edizione del Premio Calvino, il Premio Comisso Rotary Club Treviso Under 35 e di recente si è aggiudicata anche il Pegaso d'Oro del Premio Ennio Flaiano.