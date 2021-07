Maddalena Fingerle presenta 'Lingua madre' a Trieste

La vincitrice del Pegaso d'Oro del "Premio Ennio Flaiano", Maddalena Fingerle, sarà mercoledì 14 luglio a Trieste. Nel capoluogo giuliano Maddalena Fingerle presenterà il suo ultimo libro "Lingua madre" (Italo Svevo) alle 18.30 all'Antico Caffè San Marco Libreria e Ristorante di via Battisti, 18. Dialogheranno con l'autrice Francesco Magris e i giornalisti Alessandro Mezzena Lona e Martina Vocci. Sarà presente il direttore editoriale della casa editrice Italo Svevo, Dario De Cristofaro.



Maddalena Fingerle è nata a Bolzano nel 1993, di cognome tedesco, ma di lingua madre italiana, ha compiuto gli studi universitari (dapprima di Germanistica per poi specializzarsi in Italianistica) a Monaco di Baviera dove risiede. Suoi racconti sono apparsi su

«Nazione Indiana», «Neutopia», «CrapulaClub». Con Lingua madre ha vinto la XXXIII edizione del Premio Calvino, il Premio Comisso Rotary Club Treviso Under 35 e il Pegaso d'Oro del Premio Ennio Flaiano.