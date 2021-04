Maggio Letterario 2021 online a Tolmezzo

Torna il Maggio Letterario a Tolmezzo ma, come per l’edizione autunnale dello scorso anno, sarà ancora in formato online. Una scelta dovuta alle incertezze del periodo che non hanno permesso di organizzare per tempo e con le dovute sicurezze un’edizione in presenza. L’Amministrazione, attraverso l’Assessorato alla Cultura, promuove perciò un programma composto da cinque appuntamenti in diretta Facebook, accessibili anche ai non iscritti e che permetteranno comunque di incontrare, pur virtualmente, esponenti del mondo della letteratura e del panorama culturale contemporaneo di rilievo. Gli ospiti di questa edizione saranno Matteo Bussola, Dacia Maraini e Chiara Valentini, Enrico Galiano, Daniele Fedeli e Alice Basso.



“Maggio Letterario è ormai un appuntamento atteso nel panorama culturale di Tolmezzo, purtroppo anche per quest’anno abbiamo dovuto ripiegare sulle conferenze online, non avendo ancora garanzie sufficienti nel momento in cui è partita l’organizzazione” spiega l’assessore alla cultura Marco Craighero. “Ad ogni modo – continua Craighero - abbiamo creduto fosse importante offrire anche in questa forma dei momenti di arricchimento e d’incontro, pur virtuale, con grandi autori, stimolanti romanzi e approfondimenti tematici attuali, per tenere vivo il fermento culturale della nostra città. Cinque appuntamenti speciali, nel segno delle donne e dei giovani, che offriamo in diretta web, nella speranza di poterci trovare quanto prima in presenza ad ascoltare insieme le grandi storie delle grandi personalità del nostro tempo”.



, uno degli autori di maggiore successo del momento, in un gradito ritorno dopo l’incontro di cinque anni fa nel quale aveva presentato a Tolmezzo il suo romanzo d’esordio. Bussola presenterà il suo ultimo romanzo “Viola e il Blu”, attraverso il quale l’autore indaga gli stereotipi di genere con gli occhi di Viola, una bambina appassionata di calcio che sa già molto bene chi è e cosa vuole diventare. Un racconto per tutti, che celebra la forza della diversità e l’importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Presenta l’incontro Ilaria Cella.Prosegue con poiche presenteranno “Il coraggio delle donne”, in cui le due autrici si scambiano delle lettere attraverso le quali ripercorrono il lungo cammino dell’emancipazione femminile, portando una serie di ritratti di donne esemplari che onorano le tante donne che con il loro coraggio han saputo segnare la storia. Un libro per ricordare e riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora ci sia da fare, tra stereotipi, ostilità, ostacoli e segnali che indicano come nessuna conquista possa essere data per scontata. Presenta l’incontro Anna Marzona., insegnante e scrittore di fama, che porterà a Tolmezzo il suo ultimo romanzo “Dormi stanotte sul mio cuore”: una storia intima, senza verità assolute che insegna la forza del cuore, dando voce a un’intera generazione di ragazzi. Presenta l’incontro Laura Gottardis., docente di Pedagogia sociale dell’Università di Udine e saggista, che attraverso il suo “Cofanetto delle emozioni” ci fornirà uno strumento – composto da tre agili volumi – per aiutare i giovani a sviluppare le competenze emotive per star bene con sé stessi e con gli altri, in tutti i principali contesti di vita. Un lavoro innovativo e costruito come un percorso di gioco, ancor più attuale nel periodo contingente che stiamo vivendo, per una presentazione che diventa una conferenza sulla vita quotidiana delle nuove generazioni e uno spunto essenziale per i genitori d’oggi. Presenta l’incontro l’assessore Daniela Borghi.A concludere poi il calendario del Maggio Letterario online sarà l’apprezzata autrice serialeche,alle 18 presenterà il suo ultimo romanzo “Il grido della rosa”, un giallo ambientato nella Torino fascista degli anni ’30, con protagonista Anita, una dattilografa che sogna un mondo di libertà, al di fuori delle oppressioni del regime, e si ritrova ad indagare su un caso di omicidio dalle forti implicazioni sociali. Presenta l’incontro Veronica Rossi.Gli incontri sono organizzati dal Comune di Tolmezzo, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Aps Reset e si terranno in diretta dalla pagina Facebook “Maggio Letterario”, condivisi anche sulla pagina “Comune di Tolmezzo”. Il link alle pagine sarà accessibile anche dal sito web del Comune di Tolmezzo.Informazioni dettagliate sul sito istituzionale, 0433 487961 – 487990, cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it e sulla pagina Facebook del Comune di Tolmezzo.