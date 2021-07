Mancano 74 giorni a pordenonelegge 2021, in programma dal 15 al 19 settembre: è quindi già conto alla rovescia per la 22^ edizione della Festa del Libro con gli Autori,

che tornerà nel cuore di Pordenone, dove è nata e dove si è sviluppata come uno degli appuntamenti culturali di riferimento del Paese. Dopo l’edizione 2020 che si è svolta anche in molti

centri della provincia, testimoniando la resilienza della cultura nell’anno complicatissimo della crisi pandemica, ritrovarsi – come lo scorso anno in una molteplicità di sedi, fra Pordenone e

altre location - sarà un importante segnale di ripresa e ripartenza per gli autori, per le case editrici e per il pubblico: un grande abbraccio nel segno del libro. Per anticipare le emozioni di

settembre e il piacere di trovarsi faccia a faccia con gli autori del cuore, da lunedì 5 luglio (ore 9), per dieci giorni e fino a giovedì 15 luglio (ore 18 o fino ad esaurimento codici),



riparte la campagna di crowdfunding “Amici di Pordenonelegge”: un modo per testimoniare la propria passione e tornare in presenza nei luoghi storici della Festa del Libro, sempre all’insegnadella massima sicurezza, valore che Fondazione Pordenonelegge come sempre garantisce al suo pubblico attraverso una accurata macchina organizzativa. La collocazione dei posti a sedererispetterà infatti le distanze di sicurezza per garantire a tutti una festa, come nella migliore tradizione di pordenonelegge.La campagna “Amici di pordenonelegge” 2021 riparte e si apre agli spettatori che diventano così supporters di un evento caratterizzante per la città e il territorio. Anche quest’anno gli “Amici” sceglieranno al buio, prima della presentazione del programma, e manifesteranno il loro supporto acquisendo codici di accesso agli incontri che si trasformeranno, dal 15 al 19 settembre nel corso di pordenonelegge 2021, in emozioni e momenti da condividere con amici e persone care: sapendo di poter trovare sicuramente posto in sala, elemento determinante nel contesto della campagna di crowdfunding. Come per la passata edizione, infatti, anche quest’anno la prenotazione sarà necessaria per tutti gli spettatori di pordenonelegge. In un festival che avrà capienza contingentata e una ricettività legata al regolare distanziamento fra una seduta e l’altra.Saranno disponibili 3000 codici per gli Amici che vorranno aderire dal 5 al 15 luglio. Possono essere acquisiti 4 codici al costo di € 25 oppure 7 codici per € 35. In caso di annullamento degli appuntamenti prenotati per cause non direttamente imputabili alla Fondazione Pordenonelegge, la somma versata sarà considerata quale contributo destinato al festival in base alla natura di crowdfunding della campagna, e non sarà restituita. I codici ricevuti a luglio si trasformeranno in altrettante prenotazioni per gli eventi di pordenonelegge 2021 dal 3 al 5 settembre con prelazione e fino al 9 settembre senza esercitare diritto di prelazione. Nello stesso periodo potranno prenotare anche gli Amici di Natale che eserciteranno invece la loro prelazione dal 30 agosto al 2 settembre.La campagna “Amici di pordenonelegge” nella fase di luglio 2021, da lunedì 5 a giovedì 15, si svolgerà unicamente online ma il personale di fondazione Pordenonelegge resterà a disposizione -tel 0434.1573100- in orario d’ufficio (lunedì – giovedì 9-13 e 15-17, venerdì solo 9-13) per ogni informazione e per guidare il pubblico. Via email gli uffici potranno essere contattati tramite amici@pordenonelegge.it