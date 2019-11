Maravee Object: incontri in Castello nel week-end

Ultimi giorni per visitare Esplosi e Ricreati, l’evento centrale di Maravee Object 201 , inaugurato lo scorso 8 novembre al Castello di Susans: un successo di pubblico e di critica nonostante il maltempo, che non ha comunque modificato il ricco programma della serata.

Aperta fino al domenica 17, la mostra propone per il week end una serie di ‘Incontri in Castello’ volti ad indagare gli aspetti peculiari e salienti del lavoro di alcuni degli artisti coinvolti nella 18a edizione del festival Maravee.

Ad aprire la carrellata di incontri venerdì 15 alle 18.30 l’artista Lorena Matic. Sabato 16 alle 18.30 sarà la volta di Michele Bazzana, mentre domenica 17 — ultimo giorno di apertura di ‘Esplosi e Ricreati’ — , alle 11, l’ideatrice e curatrice dell’intero progetto Sabrina Zannier accompagnerà il pubblico in una visita guida alla mostra/ spettacolo attraverso gli ambienti del maniero friulano.

Ideato nel 2002 con l’intento di portare l’arte contemporanea a un vastissimo pubblico attraverso la messa in scena emozionale di discipline artistiche diverse, il festival Maravee è approdato nel corso degli anni in 20 location diverse, in molti casi riportandone in vita l’antico splendore. O, come nel caso del Castello di Susans, sfruttando uno spazio abitato con una serie di eventi multimediali.

Tre le sezioni ospitate nelle varie stanze, visitabili fino a domenica 17: Il Moto / il Suono / I gesti quotidiani. In un viaggio immersivo che nel dialogo fra idea e sensi inscena il rapporto tra oggetto e corpo umano, il festival ideato e diretto da Sabrina Zannier reinterpreta – nell’anno di Leonardo - il concetto dell’uomo mediatore fra l’artificiosa natura e un nuovo mondo fatto di prodotti umani.

In scena l’invenzione, la progettualità, la produzione di oggetti e marchingegni, dando vita a nuovi esiti progettuali e artistici stimolati dal dialogo fra uomo e cose. Un dialogo costantemente pervaso dalla relazione fra l’uomo e la natura, elevati a soggetto di studio in disegni, dipinti, sculture e performance.

Foto di Renato Patat, courtesy Festival Maravee