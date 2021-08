Marcello D'Olivo, dal Villaggio del Fanciullo a Opicina a Lignano Pineta

Marcello D’Olivo nasce a Udine il 27 febbraio 1921. Di modeste origini, abbandonò nel 1932 la scuola per andare a lavorare come garzone in una cooperativa alimentare. Ripresi gli studi, ottiene da privatista la licenza media nel 1939, a 18 anni, e nel 1942 il diploma al Liceo artistico di Venezia per poi laurearsi in architettura nel 1947 allo Iuav. Dopo una breve collaborazione con Gianni Avon e alcuni impieghi nello studio di Provino Valle, è assunto dall’impresa edile Rizzani di Udine come calcolatore dei cementi armati.

La sua attività spazia dall’urbanistica all’architettura, ed è proprio in questo ambito che nel 1950 inizia i lavori per la realizzazione del Villaggio del Fanciullo a Opicina, opera che lo pone all’attenzione della critica nazionale al punto che Bruno Zevi coglie nell’opera un superamento dell’architettura razionalista e giudica la mensa del villaggio uno dei risultati più maturi della tendenza organica in Italia.



Il tracciato stradale viene risolto in, mentre i servizi sono raccolti in una lunga costruzione,; ma ci sono anche le architetture, tra le quali spuntano due piccoli gioielli,, ancora in uso e ben conservate.Tra le sue opere ricordiamo, inoltre,, grazie alla quale inizia i rapporti professionali con il Medio Oriente. Tra il 1959 e il 1963 è impegnato nella realizzazione dele con il 'brutalista' Gusmay vince il premio In/Arch 1964. Nel 1960 inizia la progettazione dello, un'interessante interpretazione dell'Unité di Le Corbusier, la cui opera, insieme con quella di Wright, resta un riferimento costante nel lavoro di D'Olivo.Lavora tra il 1962 e il 1963 conal progetto per un centro turistico al. Nei grandi edifici semicircolari di D'Olivo, i 'circus', la critica ha sempre visto la continuazione della ricerca formale iniziata da Quaroni nel 1959. Ma quelle stesse figure compaiono nell'opera di D'Olivo già dal 1957. I progetti realizzati da D'Olivo in Medio Oriente, in Africa e nel resto del mondo sono numerosi. Piani urbanistici, stadi, la città universitaria di Ryad, l'ospedale Mouasher ad Amman, il progetto della città delle arti a Dakar.Una quantità enorme di opere., il quale rimane folgorato dalla sicurezza e impertinenza del personaggio che aveva stroncato con poche parole i progetti presentati dai suoi concorrenti e gli aveva promessocon il quale vince nel 1983 il Premio Convention Européenne de la Construction Métallique. Nel 1986 ha in programma di trasferirsi negli Stati Uniti, organizza una personale a Los Angeles, ed elabora una nuova versione della torre alta un chilometro pensata nel 1960 per il concorso Fermi Memorial di Chicago. Conclusa la mostra,. Muore a Udine il 24 agosto 1991.