Marcello Dudovich in mostra nelle ex Scuderie del Castello

La mostra "MARCELLO DUDOVICH (1878-1962) fotografia fra arte e passione" aprirà al pubblico giovedì 12 marzo alle ex Scuderie del Castello. L’evento di apertura della mostra, a seguito del decreto ministeriale inteso a evitare l’assembramento del pubblico, subirà alcune variazioni. La mostra di Dudovich alle Scuderie del Castello è allestita nella ex Sala Progetti completamente rinnovata per l’occasione.



In questo momento così particolare per l’intera società, la Direzione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare crede sia indispensabile dare un segnale di apertura, continuità, ottimismo. "Crediamo anche che l’arte e la bellezza di cui noi italiani siamo ambasciatori incomparabili al mondo, sia un mezzo per riconquistare la normalità e riappropriarci degli spazi pubblici".