Marco Damilano a Pordenonelegge

Uscito lo scorso marzo per i tipi di Marsilio, sarà presentato giovedì 17 settembre alle 21 nel Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa per Pordenonelegge il volume dal titolo “Gettiamo il nostro corpo nella lotta. Il giornalismo di Pier Paolo Pasolini”, che raccoglie, a cura di Luciano De Giusti e Angela Felice, i contributi degli studiosi, scrittori e giornalisti che parteciparono a Casarsa al doppio convegno di studi organizzato dal Centro Studi Pasolini nel novembre 2017 e nell’aprile 2018, permettendo di indagare compiutamente tutte le fasi e le forme dell’impegno giornalistico di Pasolini, dagli anni della formazione universitaria fino alle soglie della morte con i celebri Scritti corsari.

“Come promesso, è finalmente giunta l’occasione per questa presentazione pubblica a Casarsa, impedita la scorsa primavera a causa dello stop imposto dalla pandemia” sottolinea la Presidente del Centro Studi, Flavia Leonarduzzi. Un’occasione concretizzatasi grazie alla collaborazione con Pordenonelegge, nell’ambito del cartellone di eventi realizzato quest’anno dalla rassegna fuori dal capoluogo, in collaborazione con i Comuni del territorio.



Se l’attività di giornalista caratterizzò tutta la vita adulta di Pasolini, questo saggio ne fa per la prima volta una ricognizione puntuale, illuminando l’evoluzione del suo sguardo sulla realtà, soprattutto italiana, in stretta correlazione con i cambiamenti del contesto storico, antropologico e culturale, e con lo sviluppo del mondo dei media.All’incontro parteciperanno Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso, Filippo La Porta, saggista, giornalista e critico letterario, e Luciano De Giusti, docente di Storia e semiologia del cinema, che firmò il volume insieme ad Angela Felice, studiosa di teatro e letteratura già direttrice del Centro Pasolini di Casarsa, scomparsa nel 2018.Il giorno dopo, venerdì 18 settembre, sempre nell’ambito di Pordenonelegge, sarà proiettato a Cinemazero alle 17.30 il documentario In un futuro aprile. Il giovane Pasolini, diretto da Francesco Costabile e Federico Savonitto. Filo conduttore del racconto, nella Casarsa degli anni ’40, i ricordi di Nico Naldini, poeta e scrittore, cugino di Pasolini, scomparso pochi giorni fa all'età di 91 anni.