Marco Orioles presenta 'La terza guerra mondiale a pezzi'

Riprendono gli incontri con l'autore in biblioteca a Pasian di Prato. Giovedì 16 gennaio, alle 18.30, Marco Orioles presenterà il libro La terza guerra mondiale a pezzi'.

Quando Papa Francesco, nel 2014, coniò l’espressione “terza guerra mondiale a pezzi”, volle definire due tratti distintivi della nostra epoca: la conflittualità che deborda in scontro, l’instabilità che conduce al caos.



Dalla guerra civile siriana agli attentati dello Stato Islamico in Europa, dalla minaccia nucleare e balistica della Corea del Nord alle lacerazioni del Medio Oriente, dai cyberattacchi russi alle democrazie occidentali ai sussulti nazionalisti che si propagano da ambedue le sponde dell’Atlantico, questa raccolta di articoli, editoriali e commenti si presenta come un resoconto dei fatti salienti degli ultimi anni.

Un atlante delle crisi, dei protagonisti e delle forze che si misurano sulla scena di un mondo contemporaneo quanto mai turbolento ed inquieto.



