Maria Silvia Bazzoli presenta 'La voce di Ajla'

Sabato 5 marzo, alle ore 18:00, alla Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro "La voce di Ajla" di Maria Silvia Bazzoli. Ad intervistare l'autrice sarà la giornalista Martina Delpiccolo. L'evento è organizzato con la collaborazione di SeNonOraQuando? Udine.



"Cosa faccio, adesso? Dove vado? È andato tutto distrutto. Non è rimasto nulla". Parla da sola, Ajla, nel suo letto d'ospedale, ma nessuno può sentirla. La sua voce è muta. Accanto a lei c'è Alina, sua figlia, appena tornata da New York per assisterla. Del passato della madre non sa nulla, ignora che la sua vita affonda le radici in una tragedia che le ha rubato tutto, tranne l'orrore. Ma spetta a lei, maga del ricamo e aspirante fiber artist, ritessere la tela della loro vita in un viaggio a ritroso nel tempo. Al di là di ogni apparenza è certa che, dall'interno di quell'oscuro e muto bozzolo nel quale si è rintanata, sua madre possa udirla. Perciò le parla. E sua madre, in silenzio, le risponde. Un dialogo misterioso si snoda tra loro: la voce dell'una si intreccia ai pensieri dell'altra, i ricordi si mescolano ai sogni, gli incubi rivelano atrocità rimosse. Finché Alina non sarà in grado di trovare il bandolo del proprio passato, ordito tra le pieghe di una guerra lontana e dimenticata. E, sullo sfondo di una Parigi imbiancata dalla neve, regalare, forse, a sua madre, il futuro che le era stato negato.