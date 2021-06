Marina Lalović ai Colloqui dell'Abbazia

Penultimo appuntamento, venerdì 2 luglio alle 18 all’Abbazia di Rosazzo, per I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, ciclo di eventi curati da Elda Felluga con Margherita Reguitti, moderatrice degli incontri. Protagonista dell'incontro, in anteprima regionale, sarà Marina Lalović, giornalista di Rainews24, autrice di 'La cicala di Belgrado', uscito per Bottega Errante Edizioni con le illustrazioni di Elisabetta Damiani.

I protagonisti del viaggio inedito e intimo del primo libro della scrittrice che vive e lavora dal 2000 in Italia, sono i quartieri più veri della ex capitale, le kafane (osterie) dove perdere intere giornate a parlare di politica e fratellanza. Ma anche il Danubio e la Sava, le vene d’acqua che la attraversano e trasformano in una città di mare anche se il mare non c’è. Un viaggio a piedi e in bicicletta con la sua amica d’infanzia è lo spunto per riscoprire la città mai dimenticata. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: Lalović ci svela l’anima della Città bianca più profonda e inedita con gli occhi di chi l’ha lasciata alla vigilia della caduta del regime di Milošević e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo. Sentimenti e emozioni che compongono una condizione non tangibile definita Jugosfera, che accomuna gli abitanti emigrati della ex Repubblica Federativa.

La rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, nasce e cresce grazie alla sinergia fra la Fondazione Abbazia di Rosazzo e l'azienda Livio Felluga che dal 1956 ha come etichetta l'inconfondibile “carta geografica” a significare il forte legame fra il vino e il suo territorio di vocazione.

Gli incontri si svolgono nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria all’indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it fino a esaurimento dei posti disponibili.

La manifestazione è realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga, il Comune di Manzano e l’associazione culturale Vigne Museum.

Informazioni sui siti: www.abbaziadirosazzo.it e www.liviofelluga.it