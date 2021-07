Marina Lalović in tour in Fvg con 'La cicala di Belgrado'

La cicala di Belgrado (14€ pagg.184) è il primo libro di Marina Lalović, giornalista di Rainews24, che ha passato i primi 20 anni della propria vita a Belgrado e, il giorno prima della caduta di Slobodan Milošević, ha lasciato il suo paese: una scelta difficile che dura da altri 20 anni e che in questo libro la giornalista svela in un racconto intimo che ha sempre come sfondo la capitale di quella che fu la Jugoslavia. Il libro è accompagnato dalle illustrazioni di Elisabetta Damiani.



Il libro è inserito nella collana Le città invisibili, in cui autrici e autori vanno alla scoperta di angoli nascosti e storie meno conosciute restituendo ai lettori delle guide narrative delle proprie città. I protagonisti de La cicala di Belgrado sono i quartieri più veri, quelli dove frequentare le kafane (osterie) dove perdere intere giornate a parlare di politica e fratellanza. Ma anche il Danubio e la Sava, le vene d’acqua che attraversano Belgrado e la trasformano in una città di mare anche se il mare non c’è. Un viaggio a piedi e in bicicletta con la sua amica d’infanzia è lo spunto per riscoprire la propria città, lasciata nel 2000, ma mai dimenticata. La musica, il cibo, le piazze, le vie che attraversano la capitale, i bombardamenti NATO, gli anni Novanta, i personaggi incrociati e conosciuti: Lalović ci svela l’anima di Belgrado più profonda e inedita con gli occhi di chi ha lasciato la propria città e la guarda con lucidità e malinconia, con razionalità e affetto allo stesso tempo.Belgrado non è una città che costringe i visitatori a una perenne ansia da prestazione. È l’ultimo posto in Europa che ancora mantiene la propria autenticità senza sforzarsi di venderla a renderla attraente ai turisti.Prima di trasferirmi in Italia non mi ero mai del tutto resa conto di cosa significasse essere di Belgrado. Quando incontro Ivan in piazza IV Novembre a Perugia quel settembre del 2000, il giorno dopo il mio arrivo, mi viene posta la domanda che mi segnerà per gli anni a venire: di dove sei? Ivan è montenegrino ed è soltanto uno delle centinaia di ragazzi che in quel momento vivono a Perugia e parlano quella che chiamiamo la “nostra lingua”. Arrivare in Italia paradossalmente ha significato conoscere il paese dove sono nata, la Jugoslavia. Era la prima volta che incontravo ragazzi di Zagabria, Spalato, Sarajevo, del Kosovo, della Macedonia. La jugosfera era la dimensione che avevo appena scoperto (anche se ancora non la chiamavamo così): uno spazio neutrale dove diverse generazioni di ex jugoslavi potevano incontrarsi, godendo del privilegio della neutralità dell’Italia. Ed è proprio qui che ho conosciuto persone che non avrei mai incontrato, almeno non in questa maniera, se fossi rimasta a Belgrado.(Marina Lalović, La cicala di Belgrado)Marina Lalović (1981) è una giornalista serba nata a Belgrado, nell’ex Jugoslavia. Nel 2000 si trasferisce in Italia dove si laurea presso l’Università “La Sapienza” in Editoria e Giornalismo. Ha lavorato come redattrice al Magazine settimanale di Babel TV (canale 141 di Sky), dedicato alle questioni dell’immigrazione in Italia. È stata corrispondente da Roma per il quotidiano serbo “Politika” come anche per la radio-televisione serba, B92. Attualmente fa parte della redazione esteri di Rainews24 e collabora con Radio Rai 3. Nel 2014 ha vinto il Premio Marco Rossi, dedicato al racconto del mondo del lavoro in Italia, per il documentario Chi fa la fila al posto tuo? Il primo codista italiano.BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI è una casa editrice che comincia la sua attività nel 2015. Pubblica tra i 15 e i 20 libri all'anno, un trimestrale di viaggio e conta un catalogo di 50 titoli. Nelle storie di Bottega Errante Edizioni si viaggia sempre partendo dai luoghi, siano essi reali o immaginari. Il progetto editoriale comprende “estensioni” (autori dall’Est Europa e dai Balcani) “camera con vista” (collana di narrativa italiana legata alle geografie), “le città invisibili” (guide narrative delle città). Tra i nostri autori: Ivo Andrić, Miha Mazzini, Dušan Veličković, Meša Selimović, Božidar Stanišić, Miljenko Jergović, Ivica Đikić, Slavenka Drakulić, Rumena Bužarovska, Bronja Žakelj, Aleš Šteger, Dušan Jelinčič, Damir Karakas. Tra gli italiani Pino Roveredo, Paolo Rumiz, Paolo Ciampi, Angelo Floramo, Paolo Patui. www.bottegaerranteedizioni.it