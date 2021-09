Sabato 11 settembre, alle ore 18.30, il parco Martiri delle Foibe in via Bertaldia, a Udine, ospiterà la presentazione del volume di Marco Reglia, 'Mascolinità devianti dall'ex Litorale austriaco all'ex Venezia Giulia' (EUT_Edizioni Università di Trieste, 2020). Dialoga con l’autore la storica Roberta Corbellini. L'evento - organizzato dal Circolo Arci Misskappa in collaborazione con Anpi Udine e Arcigay Friuli -si colloca all’interno della rassegna Vento d'estate: https://bit.ly/2VnyxiC



L’ex Venezia Giulia italiana, già Litorale austriaco, fu un laboratorio originale di quelle tensioni nazionali che sfociarono nella Grande guerra e nelle dittature del primo novecento. Anche il ruolo della mascolinità e della sua devianza, ed in special modo l’omosessualità maschile, ebbero in questi territori specificità proprie, sia per l’approccio penalistico dell’Impero che governò queste terre fino alla fine del 1918, sia per quel fascismo di frontiera, che accompagnò l’Italia nel suo insediamento nelle nuove province orientali.



Un consistente apporto di fonti inedite, provenienti dagli archivi delle ex province italiane, oggi in Slovenia e Croazia, corroborato anche da fonti orali, mette in luce una repressione ben più considerevole di quanto emerso finora in storiografia permettendo all’autore di focalizzarsi anche su una specifica periodizzazione legata alla forte militarizzazione dei territori di frontiera.Marco Reglia nasce nel 1963 a Trieste e dopo una prima formazione tecnica (è perito industriale metalmeccanico) continua la sua formazione in campo umanistico. La prima laurea è in Scienze politiche economiche con una tesi in Statistica economica (1990).L’impegno nel volontariato sulle tematiche di genere caratterizza la seconda fase formativa sempre umanistica ma specificatamente storica. E’ presidente di Arcigay Trieste dal 2002 al 2007 e consigliere nazionale dal 2002 al 2010. In questo ambito organizza incontri pubblici e scrive articoli sia a tema politico che storico. Nell’ambito di tali incarichi promuove la posa di una lapide a ricordo delle discriminazioni degli omosessuali nel comprensorio della Risiera di San Sabba, a Trieste, unico lager nazista con formo crematorio in territorio italiano: dal 2005 è referente per le iniziative nazionali sulla memoria storica delle persone omosessuali.Si laurea in Storia (2006) con una tesi dal titolo “Ebraismo ed omosessualità: due lunghe storie parallele di discriminazione”; é dottorando alla Facoltà umanistica dell’Università del Litorale di Capodistria (Slovenia) con una ricerca sulla storia della mascolinità deviante nel primo novecento nell’ex Venezia GiuliaRoberta Corbellini si laurea in scienze letterarie nel 1975 e si occupa di piccoli musei territoriali, archivi locali, mostre, ed eventi culturali nel contesto della ricostruzione post-terremoto dei beni culturali in Friuli-Venezia Giulia. Successivamente, diventata dipendente del Ministero dei Beni Culturali, dirige l'Archivio di Stato di Udine. Attualmente cura per la Direzione Generale per gli Archivi progetti di valorizzazione del patrimonio nazionale. Esperta di fonti per la storia della popolazione e delle istituzioni, ha trattato in pubblicazioni scientifiche i problemi del rapporto tra storia e memoria e i processi di costruzione di identità. Fa parte della Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia ed è consulente in conservazione e valorizzazione di Beni Archivistici in Udine. Collabora con diverse associazioni tra cui SNOQ – Senonoraquando Udine e Anpi Udine.