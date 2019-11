Massimo Buccheri presenta 'Non come un diario'

Venerdì 22 novembre, al Centro Balducci di Zugliano, Pierluigi Di Piazza presenta Massimo Buccheri e il suo libro 'Non come un diario'. Un viaggio in bus a La Paz con molti imprevisti, fa da sfondo a una serie di riflessioni sulla situazione socioeconomica dei paesi sviluppati e di quelli del così detto sud del mondo. A una festa tradizionale di Cochabamba, nasce una storia d’amore fra un’abitante del luogo e un viaggiatore in fuga dal suo passato. Un trekking nella foresta amazzonica, dove uno dei personaggi compie un inaspettato percorso interiore che lo porterà alla fine a cambiare vita.



Infine la storia di quattro fratelli, allegorie di differenti aspetti che possono convivere in un uomo o differenti livelli di evoluzione “spirituale” dell’uomo stesso. Una storia che si sviluppa in un Paese latinoamericano senza nome, perché infondo potrebbe rappresentarli tutti, dove le diverse sfaccettature della cultura locale, non sempre positive, si mescolano alle invasioni neocolonialiste dei Paesi sviluppati, nei quali intanto le contraddizioni si manifestano sempre più prepotentemente.