Massimo Carlotto debutta nel Giallo Mondadori

Martedì 12 aprile, alle ore 18.30, al cinema Ariston di Trieste lo scrittore Massimo Carlotto, uno degli autori più amati, incisivi e schierati del noir italiano, presenterà il suo nuovo romanzo “Il Francese”: con questo debutto nel Giallo Mondadori, Carlotto propone un nuovo, iconico personaggio, dimostrando per l’ennesima volta il suo talento unico nel raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell’armadio.



L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato da La Cappella Underground in collaborazione con Libreria Minerva. Modera l’incontro Alessandro Mezzena Lona.



A seguire, alle ore 20.30, Massimo Carlotto introdurrà la proiezione del film “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley” (USA, 2021, 150’ - versione originale sottotitolata) di Guillermo del Toro, un ipnotico noir con Bradley Cooper e Cate Blanchett, tratto dal romanzo omonimo di William Lindsay Gresham. Un omaggio al regista premio Oscar messicano, grande appassionato di letteratura poliziesca e hardboiled, il quale ha recentemente dichiarato in un’intervista: “con il passare degli anni mi sono appassionato anche al noir europeo grazie a Massimo Carlotto”.