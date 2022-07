Massimo Clemente in mostra a Cividale

In uno spazio ritrovato e rinnovato nella splendida cornice di piazza Paolo Diacono a Cividale del Friuli, in quella che fu la casa di Paolo Diacono, lo storico che scrisse l’Historia Langobardorum, la sua opera più famosa in cui narra, fra mito e storia, le vicende del suo popolo, dalla partenza dalla Scandinavia all'arrivo in Italia fino al regno di Liutprando, si è aperta, con il patrocinio del Comune, la mostra delle opere dell’artista cividalese Massimo Clemente.

Lo spazio espositivo si inaugura proprio con la mostra “Graffi Natura dalle radici della storia” di Clemente, artista eclettico che trova ispirazione per le sue opere proprio nella natura. Con i suoi graffi sulla battigia esprime l’arte di chi graffiando con il suo rastrello la sabbia delle spiagge crea delle opere effimere che poi la natura si riprende lasciando intatto ed immutato il paesaggio.

Nello spazio espositivo messo a disposizione da Giorgio Cudicio, proprietario della storica abitazione sono riprodotte su tela e altri materiali innovativi opere che consentono al visitatore di immergersi in un’esperienza nuova dove la natura diventa arte e l’arte interpreta la natura.

La mostra con ingresso gratuito rimarrà aperta fino al 14 agosto venerdi, sabato e domenica dalle 10 alle 22.