Mataran illustra l'arte friulana in marilenghe

Una ne fanno, cento ne pensano. Sono quelli di Mataran, la rivista di satira regionale, che stavolta estrae dal cilindro un nuovo libro umoristico, tutto in marilenghe. Si intitola Art regjonâl dute furlane, un pratico tascabile che raccoglie a decine opere famose d'ogni epoca, da Leonardo Da Vinci a Marina Abramović, da Giotto a Malevič: il sottotitolo "La storia dell'arte vista dal Friuli" chiarisce subito l'intento: a quadri, affreschi, sculture e performance è stato affibbiato un titolo in friulano che cambia radicalmente la visione delle opere. Vediamo quindi Concetto spaziale, il taglio sulla tela di Lucio Fontana, diventare Scaravente un tai, l'Ophelia di Millais si traduce in Butiti te Ledre, La madre di Whistler è Tô agne e se la Gioconda è Mê femine, la Monna Lisa baffuta del dadaista Duchamp non può che essere la suocera, Mê madone. Un "divertissement" che da rubrica fissa di Mataran nella sua versione cartacea è ora raccolto in un unico volumetto, includendo sia i quadri pubblicati nella rivista e molti inediti, alcuni scaturiti anche da un concorso fra i lettori avvenuto sulle pagine social durante il lockdown.



La curatela è dei due coordinatori matarani, che nell'introduzione spiegano: "Da meno di tre secoli la storia dell’arte conosce le opere delle varie espressioni artistiche con dei titoli: prima, essendo queste appannaggio esclusivo del proprietario o del committente, non ce n’era mai stato bisogno. Almeno fino all’avvento delle mostre e dei musei, quando la didascalia dell’opera divenne presto un’estensione della stessa, spesso a scapito della volontà dell’autore. Si comprenderà quindi come il titolo possa distorcere gli intenti dell’artista e al contempo viziare l’interpretazione dell’osservatore: e chi è Mataran per non continuare questo indebito scempio? (...) Potrete imbattervi in artefatti preistorici che assomigliano a vostra madre, sentire il calore del fogolâr in pieno Rinascimento, spiare il Puntinismo a mollo nel Cormor, biasimare il Suprematismo russo mentre si ubriaca e convenire che le performance sono noiose come i venerdì sera a Udine."si può ricevere direttamente a casa ordinandolo su, il nuovo sito di Mataran.