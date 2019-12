Mataran, quando la satira è fatta in casa

C’è un confine sottile tra satira e sociologia. Entrambe fanno riflettere sui diversi aspetti della nostra realtà, esaminandone le strutture più significative. La prima, però, a volte fa anche sorridere.

Mentre la sociologia poggia su solide basi scientifiche, il mestiere della satira è più aleatorio, giocato contemporaneamente com’è sul filo della concretezza e dell’iperbole. A questo gioco sono campioni i friulani che hanno dato vita alla rivista Mataran, punto di riferimento regionale per umorismo e ironia su carta. Marco Tonus, insieme a David Benvenuto, nel 2015 ha dato vita alla redazione composta quasi esclusivamente da under 35 e alla rivista uscita inizialmente come allegato a ‘Il Friuli’. A progetto concluso con ‘Il Friuli’, Mataran va in letargo fino all’incontro con TMS, editore dei free press ‘PordenoneInTasca’ e ‘UdineInTasca’. Nell’aprile 2018 risorge come a-periodico gratuito, con un nuovo formato da 32 pagine a colori e nuove firme che si aggiungono agli storici collaboratori.



Tonus, qual è stata l’evoluzione di ‘Mataran’ in questi anni?

“Il nostro obiettivo è scattare una fotografia umoristica del territorio. Nel tempo i bersagli sono diventati più ‘cattivi’ e noi abbiamo dovuto diventare più chirurgici. Bisogna anche tenere conto della disaffezione della gente per i temi come la politica. Ecco perché cerchiamo di colpire le vittime con stile, rinnovandoci sempre”.



Mai avuto lamentele? O pressioni dall’alto?

“Direi di no. Qualcuno, negli anni, è venuto a controllare i nostri profili social. Ma non doveva essere un hacker esperto: lo ha fatto dal profilo della moglie e lo abbiamo sgamato subito”.



Qual è il presente di Mataran?

“Ogni numero viene presentato nelle città del Friuli Venezia Giulia e distribuito gratuitamente nella regione attraverso una rete di point. Ci stiamo anche allargando a nuovi prodotti editoriali: a maggio abbiamo realizzato le ‘Matarane’, un intero mazzo di carte da briscola reinterpretate da oltre 40 disegnatori, fumettisti e illustratori friulani, e oggi abbiamo realizzato l’almanacco”.



Cos’è?

“L’almanacco è la nostra sorpresa natalizia. In pratica è un Mataran ‘gigantesco’, di 150 pagine pieno di fumetti, invenzioni, satira, racconti e cronache intorno al Friuli Venezia Giulia. Quello che ci ha entusiasmato è che contiene oltre 40 interventi di fumettisti, illustratori, scrittori della regione, italiani e stranieri, come Daniele Fabbri e Stefano Rapone, stand-up comedians in teatro, internet e tv; Ginevra Lamberti, scrittrice; Tom Bunk, storico autore americano, tra i creatori del successo mondiale delle figurine degli Sgorbions; Massimo Bonfatti e Giorgio Sommacal, storici disegnatori del ‘Cattivik’ di Bonvi e Silver; Maicol e Mirco, autori de ‘Gli scarabocchi’ di Bao Editore; Elena Casagrande, disegnatrice romana per la Marvel negli Usa; Luca Enoch, disegnatore e sceneggiatore per la Bonelli; Matteo Alemanno, veneziano, autore di numerosi best-seller a fumetti in Francia”.



E chi sono i collaboratori “local”?

“Sono Simone Paoloni; Simone Marcuzzi, scrittore; Paolo Francescutto e Fabio Babich, disegnatori della Bonelli; i fumettisti pordenonesi Irene Coletto, Alessio Rizzo, Upata, gli udinesi Gio Di Qual, Gabriele Del Pin, Davide Pighin e molti altri collaboratori storici”.