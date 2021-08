MateâriuM, la Palestra di scrittura apre con due eventi gratuiti

FVG - La Palestra di scrittura di MateâriuM apre i battenti con due incontri gratuiti per tutte le penne! La sessione di "allenamenti" si volgerà in modalità virtuale sulla piattaforma Meet di Google.



I primi due incontri, a cura del team di MateâriuM (un progetto Servi di Scena – Associazione Culturale), si svolgeranno il 13 e il 27 settembre, dalle 21.10 alle 22.30. In programma esercizi e riflessioni sulla scrittura per allenare la forza creativa! Per iscriversi è sufficiente inviare una email a info@matearium.it o compilare il modulo disponibile sulla pagina dedicata (https://www.matearium.it/palestra-di-scrittura/). Il pubblico potrà ascoltare, riflettere e commentare in libertà. La palestra di scrittura è infatti pensata come un esperimento creativo di ascolto e di collaborazione sulla drammaturgia e sulla cultura teatrale. Tra gli esercizi proposti ci saranno allenamenti sulle parole, sulle storie e sui personaggi.



Ospite speciale delle serate uno psicanalista in collegamento da Lisbona (Portogallo), che offrirà delle pillole di consulenza psicanalitica perché ogni partecipante possa avere una chiave di lettura interessante per guardare da una diversa prospettiva i personaggi e le storie creati durante gli incontri. «Durante il lockdown - hanno fatto sapere gli organizzatori - abbiamo proposto, un po' per gioco, degli incontri online sulla scrittura per creare un contatto con chi era confinato in casa e aveva bisogno di nuovi stimoli. Abbiamo visto come questi incontri sono stati utili, per riaccendere la creatività e per far stare bene le persone attraverso la creatività. La Palestra di scrittura segue questo desiderio di condividere e di fare comunità».I CORSI - Conclusa la fase di "riscaldamento", da ottobre (iscrizioni entro il 26 settembre) prenderanno il via i nuovi corsi 2021, sempre online!Dal 4 ottobre il "Corso base di scrittura teatrale": sei incontri, guidati da due professioniste del teatro, Giulia Tollis e Anna Gubiani, per scoprire la scrittura per il palcoscenico, attraverso strumenti pratici, tecniche, esercizi con cui allenarti e migliorare.Dal 7 ottobre il "Tutoring di scrittura": otto incontri, tutti incentrati sulla realizzazione di un'idea di drammaturgia che nascerà e crescerà proprio durante il corso condotto dal team MateâriuM!

INFO, prenotazioni, costi: www.matearium.it| info@matearium.it | Facebook |