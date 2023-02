Matteo Bussola a San Giovanni al Natisone

Promossa dal Comune di San Giovanni al Natisone, in collaborazione con la Biblioteca Civica, riparte la rassegna Incontri d'Autore.

Giovedì 23 febbraio alle 18.30 in villa de Brandis l'ospite sarà Matteo Bussola con il suo ultimo romanzo 'Mezzamela'.

Cosa succede quando ti accorgi, per la prima volta, che ti piace qualcuno? Viola si è resa conto di vedere Marco con occhi diversi in un pomeriggio di ottobre, di lunedì, nel cortile della scuola media mentre sta giocando a calcio e nel cielo corrono grosse nuvole bianche, una sembra un orso. Marco invece prova qualcosa per Viola già da un po’, ma sono amici da tanti anni, e si sa che quando dici a qualcuno che ti piace poi le cose cambiano, e quasi mai in meglio. Ed è proprio lì, nel momento della consapevolezza di nuovi sentimenti, quando tutto dovrebbe essere semplice e bello, che le cose si fanno invece più difficili. Quand’è che si smette di essere amici e si diventa magari altro? Come si capisce la differenza? Come si parla a una stessa persona con una voce nuova? Con che occhi la si guarda? Come superare quel gigantesco scoglio di imbarazzo e di incomprensione senza dover ricominciare tutto da capo?

Dialoga con l'autore Paolo Zamparo.

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria a: teatrotuttotondo@gmail.com oppure chat al 3477706692.