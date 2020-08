Maurizio Mattiuzza a Lignano con 'La Malaluna'

Maurizio Mattiuzza, domenica 30 agosto alle 11, presenta il suo libro 'La Malaluna', a Lignano Sabbiadoro, nell’ambito della rassegna “…un libro …un caffè”. Apuntamento al giardino del ristorante Vecchia Finanza, in Corso delle Nazioni, 110. Dialoga con l’autore Paolo Mosanghini.

Un sorprendente esordio narrativo che ricorda le guerre raccontate da Mario Rigoni Stern e le storie di confine di Paolo Rumiz.

Una famiglia friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del confine orientale. Un padre soldato e una donna minuta, forte come mille uomini, che la guerra del ‘15-’18 strappa, assieme ai tre figli, dalla propria terra nel nome di un destino collettivo e familiare segnato dalla rotta di Caporetto e dall’ascesa di quel fascismo di confine che evoca misteri e vendette mai sopite. Maurizio Mattiuzza, al suo esordio narrativo, ci consegna un’appassionante storia corale, basata in larga parte su vicende reali, che incontra le vite, gli amori e le morti di una battaglia per l’esistenza che comincia vicino a Udine nei primi anni del secolo scorso e finisce a Gela, la notte dello sbarco alleato del ’43 dove combatte il protagonista del libro. Un’affascinante saga di «vinti» in lotta per i propri diritti, di qualità letteraria e di grande leggibilità. Un libro emozionante sull’inutilità della guerra e sulla follia del fascismo. Una saga familiare tra le due guerre che parte dal Friuli ma racconta l’Italia intera.



Maurizio Mattiuzza, Premio Laurentum 2009 per la poesia, lavora anche come paroliere per alcuni cantautori e conta traduzioni in diverse lingue europee e partecipazioni a prestigiosi festival internazionali.